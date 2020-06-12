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新北邀集防疫物資鏈企業 透過AIT與美方接軌

侯友宜（右）陪同酈英傑（右二）參觀新北防疫廠商產品。（記者翁聿煌攝）

侯友宜（右）陪同酈英傑（右二）參觀新北防疫廠商產品。（記者翁聿煌攝）

2020-06-12 19:21:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣防疫成效領先國際，新北市也超前部署防疫措施，率先援助防疫物資至美國紐約、舊金山、辛辛那提等城市共同抗疫，新北市長侯友宜今天與美國在台協會處長酈英傑共同主持新北市防疫物資供應鏈企業廠商的座談會，以行動協助產業與美方接軌，在後疫情時代拚信心經濟，成為美國高品質防疫產品可靠夥伴。

侯友宜說，今年3月初美國在台協會主席莫健來台交流防疫經驗，AIT於3月底在官方臉書上分享侯友宜的英文防疫影片，5月8日他與酈英傑會晤，新北市願以地方政府角色與AIT合作，推動「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，包括落實「防疫醫療用品及設備的合作與交流」及「舉行科學家與專家聯合會議」2項工作。

侯友宜說，這次共13家新北相關企業與會，現場展示防護衣、額溫槍、布口罩、快篩試紙等各項防疫產品，與與會廠商表示，國際市場對防疫物資需求仍高，很高興市府安排與AIT直接會晤，給大家機會討論赴美銷售相關問題，也樂見自家產品可幫助減緩全球疫情。

侯友宜說，新北市防疫超前部署及物資援助，讓AIT肯定新北製造力，市府全力促成新北市企業與酈英傑會面，以行動協助新北市防疫產業與美方接軌，在後疫情時代拚信心經濟，成為美國高品質防疫產品可靠夥伴。

侯友宜（左）與酈英傑（中）參觀新北市防疫廠商的產品。（記者翁聿煌攝）

侯友宜（左）與酈英傑（中）參觀新北市防疫廠商的產品。（記者翁聿煌攝）

侯友宜歡迎酈英傑（中）到新北市參加防疫物資供應鏈企業廠商的座談會。（記者翁聿煌攝）

侯友宜歡迎酈英傑（中）到新北市參加防疫物資供應鏈企業廠商的座談會。（記者翁聿煌攝）

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