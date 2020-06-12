還地於民！台東最大規模公設保留地解編

台東縣府建設處都計科長李駿向縣長饒慶鈴說明公設保留地解編狀況。（記者黃明堂攝）

2020-06-12 17:46:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府將大規模解編縣內公共設施保留地，60％的公共設施保留地解編作業已進入縣內審查階段，預計今年送入中央審查，通過後即可解編29公頃用地，還地於民。

縣長饒慶鈴今天到台東市區內最大的公共設施保留地「公三」視察時表示，過去因為政府沒有錢能徵收這些公共設施，土地被劃為公共設施後，等於被凍結，許多人等了4、50年都沒有等到徵收，如今解編是在漫漫的黑夜後，讓民眾終於看到曙光。

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她說，縣內有許多建設受限土地法令，因此自上任以來積極推動土地利用活化，強化行政效率，像是關山親水公園土地變更、執行山坡地解編等政策嘉惠民眾，也藉都市計畫變更，為縣農會東遊季土地爭議解套，解決長達20餘年的問題。

目前進行台東各都市計畫區及公共設施用地通盤檢討，解決公設保留地長期以來未能取得的問題，第一階段預計將解編台東市共約29公頃土地還地於民，項目以公園、兒童遊樂場、學校、綠地及市場、機關用地為主。

其餘計畫區今年度陸續公開展示後，預計檢討49公頃、解編25公頃，由於公展之後須進台東縣及內政部都委會審議，再送中央核定，可望一年半至兩年能夠完成相關作業，總計將釋出54公頃用地還地於民。

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