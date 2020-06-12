還地於民！台東最大規模公設保留地解編
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府將大規模解編縣內公共設施保留地，60％的公共設施保留地解編作業已進入縣內審查階段，預計今年送入中央審查，通過後即可解編29公頃用地，還地於民。
縣長饒慶鈴今天到台東市區內最大的公共設施保留地「公三」視察時表示，過去因為政府沒有錢能徵收這些公共設施，土地被劃為公共設施後，等於被凍結，許多人等了4、50年都沒有等到徵收，如今解編是在漫漫的黑夜後，讓民眾終於看到曙光。
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她說，縣內有許多建設受限土地法令，因此自上任以來積極推動土地利用活化，強化行政效率，像是關山親水公園土地變更、執行山坡地解編等政策嘉惠民眾，也藉都市計畫變更，為縣農會東遊季土地爭議解套，解決長達20餘年的問題。
目前進行台東各都市計畫區及公共設施用地通盤檢討，解決公設保留地長期以來未能取得的問題，第一階段預計將解編台東市共約29公頃土地還地於民，項目以公園、兒童遊樂場、學校、綠地及市場、機關用地為主。
其餘計畫區今年度陸續公開展示後，預計檢討49公頃、解編25公頃，由於公展之後須進台東縣及內政部都委會審議，再送中央核定，可望一年半至兩年能夠完成相關作業，總計將釋出54公頃用地還地於民。