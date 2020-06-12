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借用鄰居門牌47年 潮州百年古蹟有門牌了

三級古蹟潮州鎮朝林宮，借用鄰居門牌地址長達47年，今天終於掛上自己的門牌。（記者邱芷柔攝）

三級古蹟潮州鎮朝林宮，借用鄰居門牌地址長達47年，今天終於掛上自己的門牌。（記者邱芷柔攝）

2020-06-12 17:21:12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕三級古蹟潮州鎮朝林宮，在地方佇立逾百年，長期借用鄰居民宅住址，相關建築物保存登記及廟埕土地清理申報遲遲無法辦理，現任董事長鄭銀奮為此積極奔走，在潮州鎮公所、代表會協助下，今天地方仕紳共同參與揭牌儀式，慶祝百年古蹟終於拿到門牌。

朝林宮原是陳氏宗祠，由地方上3個陳姓家族獻地建廟，因此外觀與一般廟宇配置不同，廟中主祀太子爺李哪吒，在日治時期1909年，取得阿緱廳長佐佐木基的建廟許可。

鄭銀奮說，日治時代經歷了皇民化政策推動，當時不能有偶像崇拜，因此神明由信徒請回家供奉，直到日人離開才恢復廟宇功能，1973年當時的里長陳榮皆首次辦理寺廟登記，並借用朝林宮旁紀朝河先生住家門牌地址使用，這一用就用了47年。

鄭銀奮表示，朝林宮在2006年被屏東縣政府指定為古蹟，但遲遲沒辦法辦理建物保存登記、廟埕土地清理申報等，為了避免未來出現廟宇產權疑慮，他去年上任後開始著手申報，在屏東縣政府民政處戶政科、文資所及潮州鎮公所團隊、潮州鎮民代表主席陳貞亮協助下，以合法方式正式取得門牌。

潮州鎮長周品全表示，朝林宮不僅是縣定古蹟，更是潮州鎮泗林、四春、崙東等3個里的聯合庄頭廟，其建築格局、匾額、題字等都能看見早年宗祠的蹤跡，廟裡有許多有趣的故事，極具觀光發展潛力，掛上自己的門牌後，廟方即能進行相關申報作業，讓這座百年古蹟得以永續經營。

鄭銀奮也表示，特別感謝紀先生47年來無私借門牌給廟方使用，從日治時代取得建廟許可算起至今已有111年，拿到這張門牌，將是朝林宮的下個一百年的起點，在紛擾的社會中，朝林宮也將持續發揮穩定人心的宗教力量。

潮州鎮長周品全、朝林宮董事長鄭銀奮、鎮公所主秘王建元（右至左），共同見證百年古蹟掛上門牌。（記者邱芷柔攝）

潮州鎮長周品全、朝林宮董事長鄭銀奮、鎮公所主秘王建元（右至左），共同見證百年古蹟掛上門牌。（記者邱芷柔攝）

地方仕紳共同參與揭牌儀式，慶祝百年古蹟掛上門牌。（記者邱芷柔攝）

地方仕紳共同參與揭牌儀式，慶祝百年古蹟掛上門牌。（記者邱芷柔攝）

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