台大校友稱轉型正義要拆傅鐘 學生會控校方抹黑造謠

台大校務會議明天召開，學生會將提案建議校方成立「校園轉型正義小組」，卻傳出有台大校友在網路連署搶救台大精神象徵「傅鐘」。台大學生會今天下午臨時在傅鐘前開記者會駁斥，指「拆傅鐘」是造謠和抹黑。（台大學生會提供）

2020-06-12 16:08:38

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校務會議明天召開，學生會將提案建議校方成立「校園轉型正義小組」，卻傳出有台大校友在網路連署要搶救台大精神象徵「傅鐘」。台大學生會今天下午臨時在傅鐘前開記者會駁斥，指「拆傅鐘一說」完全是造謠和抹黑，他們提案是要求處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討、檔案的開放與徵集，完全沒有提到傅鐘一事。

台大學生會表示，他們提議邀集歷史研究相關教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，由秘書室召集後推舉一名召集人，共同組成小組，針對歷史事實調查與公開、相關歷史事件紀念與教學規劃、調查並推動清除校園空間所具有之威權意象及保存不義遺址等，以促進轉型正義、去威權化、民主深化，使校園民主健全發展。

請繼續往下閱讀...

學生會長凃峻清表示，台大校友中心執行長劉寧在校友重聚line群組中造謠曲解學生提案，甚至謊稱「母校學生會長及部分學生代表，主張在台大校內成立「轉型正義小組」，清除具「威權意象」標誌地景，恐涉及傅鐘、傅園等」，還喊出「搶救傅鐘、有關你我的回憶」等口號。

學生會會長凃峻清質疑是台大校方動員造謠，把有關校史檢討、還原歷史真相的轉型正義工作，簡化曲解為「拆傅鐘」，以阻礙討論和打壓提案，台大校方既是阻礙歷史真相的幫兇，應該向全民道歉。

台大校方則發聲明澄清指，關於台大校友發起網路聯署活動，希望搶救傅鐘與傅園等地景意象一事，是校友自主發起之活動，校方並未涉入。

校方對於校友針對母校事務發表意見一向表示尊重，並代校友中心澄清指，校友中心為服務校友單位，僅被動接受校友通知最後連署結果，過程中並無任何參與，台大重申，校方尊重校務會議代表提案，該案尚待明天會議討論，不便於會前表達意見，會後如有決議再行奉告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法