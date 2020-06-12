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端午傳愛 中華道家人文協會捐2.3萬顆粽子

中華道家人文協會理事長張旖（右）捐贈2萬3000顆石門粽分贈給弱勢家庭，由新北市政府社會局局長張錦麗代表受贈。（記者何玉華攝）

中華道家人文協會理事長張旖（右）捐贈2萬3000顆石門粽分贈給弱勢家庭，由新北市政府社會局局長張錦麗代表受贈。（記者何玉華攝）

2020-06-12 13:00:30

［記者何玉華／新北報導］中華道家人文協會響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行，捐贈2萬3000顆石門粽分贈給弱勢家庭，新北市政府社會局局長張錦麗代表受贈，協會也安排志工在今天一早將粽子分送到10個社福中心，轉送給116個單位，分送給服務在案的單親、受暴、新住民、中低收等弱勢家庭，和身障、老人、兒少等安置機構，預計超過2500戶受惠。

協會理事長張旖表示，一串粽子對於一般家庭垂手可得，但對於經濟弱勢家庭卻是難能可貴的佳節滋味。協會持續8年來捐粽送愛心，迄今已捐贈超過10萬顆，堆起來超過2座玉山高。

社會局長張錦麗表示，道家人文協會每年捐粽子，已連續8年，一年比一年多，今年3月間還捐贈嬰幼兒奶粉1200罐，5月母親節前夕也捐了1280盒蛋糕，持續不斷的愛心，讓弱勢家庭每逢佳節倍感溫馨。

捐贈活動中邀請2戶家庭代表受贈，其中由文山社福中心服務的吳奶奶今年72歲，原與曾孫相依為命，曾孫在社會局安排下前往南部就學，吳奶奶變成獨居，由社工後續定期關懷。另一戶北海岸中心服務的李小姐，帶著2歲半的小賢參加，李小姐的先生因身心狀況不穩，加上司法案件入監服刑，她必須兼職兩份差事，才能扛起經濟重擔和孩子照顧。對於協會的愛心，兩人都表達感謝。

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