家族聚餐照發現甜美女警！ 網央求：被開單也無怨

23歲正妹女警吳欣亞。（吳蓮花提供）

2020-06-12 12:25:38

［記者佟振國／南投報導］發現正妹女警！南投縣埔里鎮「心心星公益平台」發起人郭源健、吳蓮花夫婦，日前為當波麗士的女兒吳欣亞慶生，全家也利用餐廳業者提供的日式服裝、武士道具大玩cosplay，吳欣亞承襲雙親的原住民血統，擁有立體五官，配上甜美笑容，照片曝光，高顏值令不少網友沸騰，直呼有戀愛的感覺。

吳欣亞今年23歲，國立暨大附中畢業後，錄取國立師範大學東亞學系，但好打抱不平，正義感十足的個性，且當時家中長輩重病須安養照顧，為減輕雙親的經濟負擔，也報考警專，要當波麗士大人，沒想到全國第2名的好成績卻因體重過輕無法如願。

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由於對警職的嚮往，吳欣亞大二時毅然休學，與台大物理治療系畢業的兄長一起專心準備警察特考，苦讀半年，兄妹雙雙錄取消防與行政警察，經受訓、實習，去年她分發至台北市大同分局民生西路派出所服務。

父母分別是泰雅、卑南族，吳欣亞也擁有原住民的立體五官，濃眉大眼、高挺鼻樑，執勤時就有路人被她的高顏值「電」到，甚至取締民眾交通違規時，還有男生央求加LINE、要電話，但最後都只能收到紅單。

日前吳欣亞休假返家，家人一起到日式風格的餐廳用餐，提前幫她慶生，家人特地租了日式服裝、道具，她扮起日本武士，完成cosplay初體驗，家人將家庭慶生照PO上臉書，許多網友直呼台灣又多了一個正妹女警，被她攔下開單也無怨。

以前家中經濟並不寬裕，吳欣亞與哥哥、姊姊感念求學期間受到社會的幫助，現在他們都有不錯的職業，分別擔任消防、老師與警察，雙親在地方也成立公益平台，積極為弱勢族群募集資源，兄妹公餘都會參與，吳欣亞也不定期捐款給需要關懷的弱勢學童，可說是人美心也美。

吳欣亞（左）與媽媽、姊姊吳欣妮（右）著傳統服飾合照。（吳蓮花提供）

家人為吳欣亞慶生的另一個禮物cosplay初體驗。（吳蓮花提供）

吳欣亞（右）開心與姊姊吳欣妮（左）合照。（吳蓮花提供）

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