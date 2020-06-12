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媽祖娘娘提早2小時到 同意在龍井大肚駐駕讓信徒鑽轎腳

媽祖娘娘同意在龍井大肚駐駕讓信徒鑽轎腳，信徒直呼幸運急跪排。（記者蘇金鳳攝）

媽祖娘娘同意在龍井大肚駐駕讓信徒鑽轎腳，信徒直呼幸運急跪排。（記者蘇金鳳攝）

2020-06-12 10:01:19

［記者蘇金鳳／台中報導］大甲媽祖因臨時決定要重啟遶境，又不鑽轎底，鑾駕如同急行軍，今天上午到龍井大肚交界的山陽大排的行程比預定時間提早了2小時，上午7點40分就到，大肚區公所設香案迎駕，並與市府送毛巾給民眾，不過，大肚的毛巾印有Q版媽祖照，比市府毛巾更受歡迎，同時鑾駕竟駐駕停留10多分鐘，而且還讓信徒鑽轎腳，讓等候信徒興奮不已，紛紛跪排鑽轎底，大家都說好幸運也好感動。

大肚區公所每年都會在山陽大排設香案接大甲媽鑾駕，而且此點是媽祖會停鑾駕且讓信徒鑽轎腳之所，今年因疫情影響，眾人都沒有把握是否會駐駕，但大家還是想要試試看，耐心等候著。

而過去到媽祖鑾轎到山陽大排大約上午10點左右，今年則是提早到在上午7點40就到，民政局副局長周瑺玫、區長白峨嵋、前立委顏寬恒、市議員林汝洲及大肚農會總幹事趙信賓等人因預測鑾轎會提早到，眾人便提早7點就到場等候。

此外，民政局副局長周瑺玫代表市府、大肚區長白峨嵋更在現場發放市府及大肚區公所的毛巾，不過，由於大肚區公所的毛巾印有Ｑ版的媽祖娘娘及財神爺，非常可愛，因此比市府版受歡迎，大肚公所只好輪流發放，免得媽祖毛巾立即被索取一空。

7點40分媽祖鑾轎提早到山陽大排，眾人在上香後，廟方表示可以鑽轎腳，現場信徒馬上炸轟，立即跪排成一排，很多信徒在媽祖鑾轎從自己的頂上穿過去時，都表示好幸運好感動。

此外，媽祖鑾轎也在楓康超市位在大肚的總部駐駕，楓康超市更準備蜂蜜水、香蕉及「農萊好物」等給信徒解飢渴。

媽祖娘娘同意在龍井大肚駐駕讓信徒鑽轎腳，信徒直呼幸運急跪排。（記者蘇金鳳攝）

媽祖娘娘同意在龍井大肚駐駕讓信徒鑽轎腳，信徒直呼幸運急跪排。（記者蘇金鳳攝）

市府及大肚公所送毛巾給民眾。（記者蘇金鳳攝）

市府及大肚公所送毛巾給民眾。（記者蘇金鳳攝）

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