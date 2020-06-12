大甲媽起駕／遶境精簡規模 人潮僅往年1/5

信眾跪送大甲媽祖起駕。（記者廖耀東攝）

2020-06-12 05:30:00

〔記者歐素美、張軒哲、李欣芳／綜合報導〕「砰！砰！砰！」在三聲起馬炮轟隆聲中，大甲媽祖鑾轎昨日深夜緩緩啟程，展開九天八夜南下遶境活動，今年廟方精簡規模，且顧慮疫情，刻意八日才宣布起駕遶境，信眾大幅減少，初估今年人潮約往年的五分之一，去年起駕日鎮瀾商圈人潮約十五萬，今年約三萬人，但還是遠高於原本預估的八百人。

行政院長蘇貞昌昨關心大甲媽遶境，要求防疫措施要貫徹執行力，例如不能躦轎腳、禁止搶轎、不准打菜，限制轎邊人數及落實實聯制等，要全程緊盯。

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昨夜上轎典禮，由總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕陪同鎮瀾宮董事長顏清標扶鑾轎，顏清標術後身體虛弱，仍堅持送媽祖上轎跟起駕。今年也恢復早期跪迎鑾轎出廟門，成為防疫之外的特色。

不敢大「疫」 信眾緊戴口罩

鎮瀾宮呼籲信眾及陣頭等分散遶境，有不少民眾到鎮瀾宮拜拜祈福後，即啟程徒步遶境，陣頭等也在鎮瀾宮進香朝拜後即陸續啟程出發，廟方將香案設在戶外，讓民眾不用入廟即可向大甲媽祝禱，遊覽車停車場則提供盒裝平安餐供信眾食用。

往年起駕夜晚蔣公路寸步難行，昨夜人流順暢，多數信眾緊戴口罩，個個汗流浹背。新港奉天宮董事長何達煌受訪指，這次大甲媽遶境決定很急促，就是要讓信眾來不及請假，參加的人才不會很多，「媽祖很靈感」。

顏清標（中）請大甲媽神像上轎。（記者張軒哲攝）

大甲媽祖鑾轎起駕。（記者廖耀東攝）

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