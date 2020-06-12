破紀錄！大甲媽拚中午前過大度橋進入彰化市

大甲媽今天遶境進香在台中市區幾乎準時，遶境隊伍很有可能中午前即可過大度橋進入彰化市，打破以往動輒下午2、3點進入彰化市區的紀錄。（資料照）

2020-06-12 09:22:07

［記者湯世名／彰化報導］破紀錄！落實防疫政策，大甲媽祖鑾轎昨晚起移動速度就非常快速，今天上午8時就已經抵達台中市沙鹿區，與表訂的時間幾乎一樣，讓信眾與彰化警方直呼：「真準時！」依官方表訂行程，媽祖鑾轎預計在中午12點10分進駐彰化市國聖里永安宮，依此來看，遶境進香隊伍很有可能中午前即可過大度橋進入彰化市，打破以往動輒下午2、3點進入彰化市區的紀錄。

往年大甲媽祖鑾轎從台中市大度橋進入彰化市中山路由彰化縣長接轎時，多半已是下午3點左右，與表訂行程誤差高達3小時，之所以行程嚴重延誤，主要是爆滿信眾的熱情影響所致，不過今年這種塞爆的情況可能會有所突破，主因是受疫情影響，今年參與遶境活動的信眾人數大減，讓媽祖鑾轎移動速度加快，今天清晨移動速度平均可達時速4公里，與以往動輒僅時速0到1公里速度快相當多。

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媽祖鑾轎今天上午8點10分就已抵達台中市大肚區萬興宮，與表定的8點，僅延後約10分鐘，讓信眾直呼：「比往年快3小時！」表定上午8點50分抵達永和宮，但媽祖鑾轎不到50分就已出宮，在沙田路上移動，大幅超前表定時間。

彰化警方研判，依實際移動速度來看，大甲媽遶境隊伍很有可能不到12點就會從台中市大度橋進入彰化市中山路，如此一來即將打破歷年來紀錄，今年首度在中午前就抵達彰化縣境，警方並預估，若按此移動速度來看，很可能晚間10點就會抵達彰化市民生地下道，屆時數百名警力將會在現場維持秩序，嚴防各種可能衝突發生。

警方研判大甲媽遶境隊伍今晚10點就可抵達彰化市民生地下道。（資料照）

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