抱病出席大甲媽上轎典禮 顏清標：媽祖會庇佑我卡早好

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）出席大甲媽起駕遶境的上轎儀式，強調媽祖會庇佑他卡早好。（記者歐素美攝）

2020-06-11 17:42:33

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標，日前剛換肝完成，但今天媽祖起駕，他仍堅持出席大甲媽上轎儀式，他表示，因身體狀況，醫師不允許他陪同大甲媽走完全程，將由兒子顏寬恒及女兒顏莉敏代表，強調「媽祖要出巡是很莊嚴的代誌，怎麼可以不來，愈拜媽祖會庇佑我卡早好，庇佑大家平安，愈走愈健康」。

顏清標日前剛完成換肝，目前在家休養，今天出席大甲媽起駕遶境的上轎儀式，許多人看到標哥都說「他出院反而變年輕了」。

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顏清標說，「身體健康很重要，但媽祖要出巡是很莊嚴的代誌，怎麼可以不來，愈拜媽祖會庇佑我卡早好呀，庇佑大家平安，愈走愈健康」，他還不好意思的說，「我戴口罩說話比較不清楚，大家來拜媽祖，大家都很誠意，感謝大家」，尤其晚上11點要起駕，大家來追隨媽祖的腳步，走出健康、走出平安，感謝國民黨主席江啟臣、立法院副院長蔡其昌及各友宮等一起來參與，也祝各友宮香火鼎盛，大家平安順利。

顏清標說，這次因疫情的關係，沿途放鞭炮，呼籲參與遶境的信眾大家戴口罩，請大家見諒，最重要就是平安啦。

顏清標表示，因為身體的關係，今年無法跟隨大甲媽祖走完全程，要由兒子顏寬恒及女兒顏莉敏代表，因醫師表示，他走路流汗會影響傷口癒合，所以無法跟隨媽祖走完全程。

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