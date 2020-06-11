為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

抱病出席大甲媽上轎典禮 顏清標：媽祖會庇佑我卡早好

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）出席大甲媽起駕遶境的上轎儀式，強調媽祖會庇佑他卡早好。（記者歐素美攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）出席大甲媽起駕遶境的上轎儀式，強調媽祖會庇佑他卡早好。（記者歐素美攝）

2020-06-11 17:42:33

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標，日前剛換肝完成，但今天媽祖起駕，他仍堅持出席大甲媽上轎儀式，他表示，因身體狀況，醫師不允許他陪同大甲媽走完全程，將由兒子顏寬恒及女兒顏莉敏代表，強調「媽祖要出巡是很莊嚴的代誌，怎麼可以不來，愈拜媽祖會庇佑我卡早好，庇佑大家平安，愈走愈健康」。

顏清標日前剛完成換肝，目前在家休養，今天出席大甲媽起駕遶境的上轎儀式，許多人看到標哥都說「他出院反而變年輕了」。

顏清標說，「身體健康很重要，但媽祖要出巡是很莊嚴的代誌，怎麼可以不來，愈拜媽祖會庇佑我卡早好呀，庇佑大家平安，愈走愈健康」，他還不好意思的說，「我戴口罩說話比較不清楚，大家來拜媽祖，大家都很誠意，感謝大家」，尤其晚上11點要起駕，大家來追隨媽祖的腳步，走出健康、走出平安，感謝國民黨主席江啟臣、立法院副院長蔡其昌及各友宮等一起來參與，也祝各友宮香火鼎盛，大家平安順利。

顏清標說，這次因疫情的關係，沿途放鞭炮，呼籲參與遶境的信眾大家戴口罩，請大家見諒，最重要就是平安啦。

顏清標表示，因為身體的關係，今年無法跟隨大甲媽祖走完全程，要由兒子顏寬恒及女兒顏莉敏代表，因醫師表示，他走路流汗會影響傷口癒合，所以無法跟隨媽祖走完全程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
不缺席！大甲媽今夜起駕 標哥拖病體請神扶鑾轎
2020-06-11 12:34

不缺席！大甲媽今夜起駕 標哥拖病體請神扶鑾轎
顏清標術後防感染 顏莉敏︰代父參加大甲媽遶境
2020-06-09 13:45

顏清標術後防感染 顏莉敏︰代父參加大甲媽遶境
連續六年 信義房屋公司治理前5%

連續六年 信義房屋公司治理前5%
大甲媽6/11起駕 顏清標恐缺席扶轎大典
2020-06-08 11:42

大甲媽6/11起駕 顏清標恐缺席扶轎大典
最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起

最高折 6,000 ！騎到飽月付 $299 起
生活今日熱門
2020-06-10 21:00

新手上路》小編最愛清單！「白菜價天神級」MIT彩妝品 影片

2020-06-11 17:17

50年頭一遭！溪頭國旅超前部署 下午入園半票優惠

2020-06-10 20:30

好想開飛機！機師太久沒飛 直接把車子當飛機開？ 影片

2020-06-10 20:34

疫情衝擊下險重蹈歧途 他開咖啡店有「大咖」相助

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播