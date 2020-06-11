貨出去，錢進來！二林公所幫農民發財靠這招

二林鎮的火龍果、葡萄、豐水梨下個月2至5日在台北微風超市展售。（記者顏宏駿攝）

2020-06-11 16:51:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮公所、農會同心，推銷在地水果紅龍果、葡萄及豐水梨，進軍台北「微風超市」，為農民開創新的銷售管道，地方稱「貨出去，錢進來，農民發大財」！

這個銷貨管道，緣起於去年6月，由二林鎮長蔡詩傑帶隊，首次在台北微風超市展售4天，頗受好評，今年在鼎三國際企業有限公司董事長也是米食味鑑定士林定三的引薦下，再度進軍台北微風超市展售。

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今日上午在二林金玉湖酒莊由二林公所召開產地記者會，彰化縣長王惠美受邀，與農會總幹事邱士平一起為農友促銷優質農產品。

二林鎮長蔡詩傑之前因擔任多年的農會總幹事，了解在地的農產優勢，鼓勵農民提昇包裝及品質，由火龍果、豐水梨與巨峰葡萄打頭陣，以草生植栽方式，提高品質與食安，多人在國內評鑑賽奪獎，吸引微風集團上門談合作，今年是第二年。

他說，到微風超市作展售，代表二林水果、農特產產品豐饒且品質兼顧受肯定，微風超市專賣日本進口水果，幾乎都是高單價，因為品質好，貴婦採購也不手軟，雖然二林水果價格便宜很多，但是品質完全不怕PK，因為好吃水果唯一秘訣就是新鮮，希望透過這次展售，把二林農產推展到都會區，為農民拓展更多通路。

他歡迎北部鄉親7月2至5日就近到台北微風超市復興、南山站選購新鮮優質的二林三果。

王惠美說，夏天就是二林三果，紅龍果、葡萄及豐水梨的盛產期，蔡鎮長時任農會總幹事時奠定基礎，加上現任邱總幹事整合行銷二林三寶三果，豐水梨不同以往栽種於高山，歷經農民努力十年不斷改良，二林、竹塘、溪州的水梨真的品質優異，紅龍果全台種植面積2800公頃，彰化地區近500公頃，二林地區就有近300公頃，甜度達12、13度，紅白肉的火龍果都有高營養價值。二林可說是葡萄酒的故鄉，有十幾個酒莊都各有特色也獲獎無數，都有生產履歷及高品質。

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二林鎮的火龍果、葡萄、豐水梨下個月2至5日在台北微風超市展售。（記者顏宏駿攝）

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