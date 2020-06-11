竹市香山黑葉荔枝開放採果 酸中帶甜又多汁！

北台灣最晚收成的新竹市香山黑葉荔枝上市了，飽滿結實累累的荔枝，讓人忍不住一顆一顆吃，而這些百年以上的荔枝老樹，樹幹粗壯，可說是荔枝的故鄉。（記者洪美秀攝）

2020-06-11 15:08:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市黑葉荔枝是北台灣最晚收成的荔枝，市府與市農會舉辦2020新竹市荔枝農產業文化暨都市農遊活動的「農遊採果荔即行動」，今天選在擁有百年荔枝樹及傳承五代的蔡明風觀光果園辦活動，副市長沈慧虹也宣佈，市轄6個荔枝觀光果園20日開始，並從20日到28日，民眾可持「入場體驗券」、每園限量150張，可享50元優惠，邀請市民來香山荔枝園，品嚐飽滿鮮甜果肉厚實的在地荔枝。

新竹市農會總幹事鍾祥銘說，香山是荔枝的故鄉，位在香山的老欉荔枝，都有120年以上的歷史，且是從中國泉州運來的，其中蔡明風的荔枝園有100多棵荔肢樹，今年的荔枝產量因風調雨順，增產兩成以上，且黑葉荔枝酸中帶甜，很「唰嘴」，會讓人一顆接一顆吃，每棵荔枝樹都很飽滿，且結實累累，好吃又香甜。

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副市長沈慧虹說，台灣荔枝產地最北端就是新竹市香山，且保存許多百年荔枝老樹，香山的荔枝上市意味著產期接近尾聲，也為荔枝產業帶來最後一波高潮。愛吃荔枝的朋友，要把握最後的產期，從6月20日起可帶家人來採果，享受親子同遊田園樂趣，體驗產地自銷的「食農教育」精神。

沈慧虹說，香山荔枝今年產量較去年增加約兩成，除氣候較往年穩定，市府與農會於2月即邀請台大昆蟲系許如君教授教導荔枝產銷班員及農友荔枝椿象防治，也補助化學防治藥劑及釋放天敵平腹小蜂12萬隻，透過天敵克服荔枝椿象，幫農友減少蟲害，降低農藥使用，已見防治成效。

農會理事長陳全桂也說，竹市生產的荔枝有黑葉、糯米、桂味三種，以黑葉荔枝為大宗，生產在玉荷苞之後，果肉結實，甜中帶點微酸；糯米荔枝與黑葉約同時上市，肉質潤滑、細核，果肉吃起很甜，且帶有糯米一樣ＱＱ的感覺；桂味荔枝是王班長及少數班員特有產物，生長季約在荔枝產季末期，果味帶點桂花味，故名桂味荔枝，也是竹市獨具風味的農產品。

產發處表示，新竹市荔枝果實圓潤看起來相當飽滿，種植面積約15公頃，初估有1200株，產量約5萬台斤，20日起，也開放6處荔枝觀光果園採果，從20日到28日，只要入園一人收取100元，就可獲1張「入場體驗券」，各園限量150張。入園採果可享用新鮮荔枝，若要購買也可憑「入場體驗券」，享有50元優惠。

產發處表示，6處荔枝觀光果園位在中華大學、玄奘大學附近、青草湖附近，沿途都會插有旗幟，民眾可沿指示開車前往。

北台灣最晚收成的新竹市香山黑葉荔枝上市了，飽滿結實累累的荔枝，讓人忍不住一顆一顆吃，而這些百年以上的荔枝老樹，樹幹粗壯，可說是荔枝的故鄉。（記者洪美秀攝）

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