稻江無預警宣布停辦 家長下跪痛哭︰教育部接管救救學生

稻江管理學院近日無預警宣佈停辦，稻江學生自救會今日北上至教育部陳情抗議，家長激動跪地陳情。（記者簡榮豐攝）

2020-06-11 15:23:42

〔記者林曉雲／台北報導〕「保障學生受教權、退回停辦案、解散董事會、接管稻江！」稻江管理學院日前宣布停辦，108學年在校生有1855名，學生們籌組「稻江學生自救會」，約50名學生今天包遊覽車從嘉義北上教育部陳抗，要求教育部接管稻江、解散董事會，保障學生可以原校畢業。1位家長激動下跪痛哭，喊著對不起自己的小孩，要社會大眾救救這些學生。

高教工會陪同稻江學生陳抗，高教工會主任陳書涵表示，校方無預警惡性宣布停辦，稻江學生在6月2日於校內集結反對停辦，後來稻江學生再和高教工會合開記者會，停辦計畫必須報教育部才能進行，教育部還沒有核准，稻江董事會違法偷跑宣布停跑，校方就要學生轉學，否則可能會退學，想靠辦大學來發大學財，但發現不好賺就要停辦，沒有顧及學生是懷抱夢想選擇稻江，靠著半工半讀或揹學貸努力想圓夢，私校不能被當成營利事業，把好好一個大學辦到倒的董事會，為什麼可以改辦其他事業？稻江案就是試金石。

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蔡姓餐飲碩士生表示，稻江在5月4日無預警宣布停辦，還表示7月31日前要淨空全校，一個學生都不留，學生還是看新聞才知道，要求教育部保障學生；賴姓學生表示，學校停辦讓學生錯愕，教育部要讓學生知道下一步該往那裡走；研究生表示，學校明明很有錢，停辦是嚴重侵害學生的權益；一位家長表示，小孩因為家計才選擇靠家近的稻江，稻江之前祭出安心就學獎學金，吸引成績好但家境差的學生就讀，現在卻無預警停辦，她激動地下跪痛哭，喊著對不起她家兒子，請社會大眾和教育部救救她的孩子和稻江學生。

民眾黨立委賴香伶到場聲援，她表示，辦得好的學校說停辦就停辦，枉顧學生的受教權，她要求教育部退回停辦，且一定要嚴厲懲處稻江董事會。陳抗目前在教育部前進行之中。

教育部高教司副司長梁學政出面接陳情，他表示，稻江是在5月28日自行向教育部申請停辦，教育部正依法審查之中，在教育部做出決定之前，學校必須正常辦學，不可片面宣稱今年7月31日要自行停辦，而教育部查核稻江停辦計畫的內容，包括是否有充分跟教師和學生溝通，教育部明天將到學校，和教職員工及學生代表面談，以保障學生權益為最優先，並兼顧教職員工權益，教育部也已去函學校警告，不可任意動用學校資金，如有違反，教育部會依私校法解散董事會。

稻江管理學院近日無預警宣佈停辦，稻江學生自救會今日北上至教育部陳情抗議，高喊「保障受教權！駁回停辦！」、解散董事會！接管稻江！」要求教育部官員出面回應。（記者簡榮豐攝）

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