營建廢棄磚塊無處去 近百輛清運車開到南市府前抗議

近百輛環保清運車聚集在台南市政府前抗議，高呼「我要生存！」（記者劉婉君攝）

2020-06-11 12:54:43

［記者劉婉君／台南報導］近百輛環保清運車，今天上午齊聚在台南市政府前，抗議營建拆除後的磚塊無法直接回填農地，分類後的垃圾也無處可去，高呼「我要生存！」台南市環保局長謝世傑允諾，將在二週內邀集相關單位研議，由市府與業者集思廣益，找出最好的解決方式。

今天上午10時30分左右，近百輛大小環保清運車緩緩駛入台南市政府永華市政中心前的南島路，並拉起巨幅的抗議布條，南區燃油車動力協會理事長謝昆良在台南市議員林美燕及李鎮國等人陪同下，向環保局長謝世傑表達業者心聲，並遞交陳情書。

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謝昆良表示，營建廢棄物不能進焚化爐，業者只好載運回家進行簡單分類，卻動輒遭到政府開單、送法院，而營建的磚塊即使獲得地主同意，也不能回填魚塭或農地，沒有去處，他們都是合法業者，賴此維生養家糊口，政府未擬配套措施，卻只一昧禁止傾倒與堆置，要求政府想想辦法。他指出，這是全國性的問題，台南地區的業者只是先發起抗議而已，其他各縣市也會漸漸發生。

來自台中的業者說，業者一般在拆除完後，會將營建廢棄物當場分類，有利用價值的直接回填，但被主管機關認定違法，申請也很麻煩，一旦被罰就要6、7萬起跳，而分類後的垃圾也完全不知道要倒去哪裡，或是必須以高單價處理，導致合法業者收價高或是無法處理，不肖業者卻以低價競爭，在四處亂倒。

回應指出，營建混合物去化分類是全國性的問題，市府有誠意解決問題，首先將先尋找公有的場地，讓業者暫時做分類，針對現有不合格的貯存場，也會輔導合法化，讓業者有更多可以置放的地方，至於業者希望能將磚塊堆積到低窪的農田等地，因涉及農地的使用，2週內將找來相關單位進行討論。

業者聽了謝世傑的回應，和平結束抗議活動，不過也有業者表示，如果2週後未聽到市府給答案，就要把磚塊載來市府傾倒。

近百輛大小環保清運車緩緩駛入台南市政府永華市政中心前的南島路，並拉起巨幅的抗議布條。（記者劉婉君攝）

南區燃油車動力協會理事長謝昆良（左），向台南市環保局長謝世傑（右）表達清運業者的訴求。（記者劉婉君攝）

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