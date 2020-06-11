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新北學校屋頂設太陽光電設備偏低 市府：繼續推動

新北市政府經濟發展局指出，北部受限日照不如中南部充足、又有大樓遮蔭等因素，學校屋頂設置太陽能光電發電設備比率，不如中南部。（新北市政府經濟發展局提供）

新北市政府經濟發展局指出，北部受限日照不如中南部充足、又有大樓遮蔭等因素，學校屋頂設置太陽能光電發電設備比率，不如中南部。（新北市政府經濟發展局提供）

2020-06-11 11:10:19

［記者何玉華／新北報導］新北市政府配合中央推動太陽光電政策，鼓勵學校將屋頂出租設置太陽光電發電設備，不過設置比例偏低，全市321所學校，截至今年4月只有108所設置；新北市政府經濟發展局指出，北部日照不如中南部充足，加上建築以大樓型態為主，遮蔭造成成效打折，影響業者設置的意願。但市府會持續盤點適合的空間推動，今年將會再有20校設置。

新北市議員陳世榮提到，學校將屋頂出租設置太陽光電發電設備，零出資就可以定期收取售電回饋，還可以活化空間、屋頂隔熱，但全市國高中小校園共321所，卻只有108所設置，比率只有34%，在6都中最低，市府要再多加努力。

經發局綠色產業科科長駱思暐表示，中南部日照條件好，發電效果好，業者跟學校會比較踴躍積極推動設置，北部日照效果不好，投資報酬率不高，業者的意願相對較低；此外，北部不像南部透天厝多，大樓林立也造成遮蔭，有些地方要等到西曬才能照到陽光，效益也因此減少一半。

駱思暐說，中央推動太陽光電，中南部是主力，佔了8、9成，學校只是一個縮影，北部只能盡量推；由於學校空間考量因為校舍補強、改建等因素，釋出時間不一，市府會每年盤點合適的空間做為推動的案場，今年將繼續有20校會設置。

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