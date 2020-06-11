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家樂福天母店空品超標限期未改將罰 業者︰盡快改善

家樂福天母店已張貼室內空品不合格標示。（北市環保局提供）

家樂福天母店已張貼室內空品不合格標示。（北市環保局提供）

2020-06-11 11:11:48

〔記者蔡思培／台北報導〕不少民眾喜歡到大賣場邊吹冷氣邊購物，不過北市環保局5月查獲家樂福天母店室內二氧化碳濃度超標。環保局已依法要求限期改善，並張貼不合格標示，假如逾期未改善可處5萬元至25萬元罰鍰。家樂福表示，會盡快改善。

環保署公告指出，醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等16種類型場所應符合室內空氣品質管理法，北市目前共有339處場所被列管。環保局自3月開始針對列管場所進行巡檢。環保局在5月發現家樂福天母店二氧化碳濃度達到1207ppm，超過法規標準值（1000ppm）。環保局已要求業者限期改善並張貼室內空氣品質不合格標示，假如逾期未改善將依「室內空氣品質管理法」第15條規定處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。其實家樂福天母店在2018年也有遭查獲二氧化碳超標情形。

環保局表示，當室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積。二氧化碳濃度過高，除刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，還會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且容易感到疲勞。環保局空噪科科長楊梅華說，改善二氧化碳濃度過高，應增加空調設備之外氣引入量及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數控管。

家樂福表示，現在已經有與環保局專家討論二氧化碳濃度改善方案，主要會增加空調設備外氣引入與通風效率，近期會完成調整。

家樂福天母店一樓飲料區空氣品質不合格。（北市環保局提供）

家樂福天母店一樓飲料區空氣品質不合格。（北市環保局提供）

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