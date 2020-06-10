高污染車輛禁入！高雄推4空品維護區 最重罰6萬

澄清湖風景區將劃設為空品維護區。（記者陳文嬋攝）

2020-06-10 23:40:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局推動高雄港及澄清湖、壽山動物園、駁二特區等3處風景區，劃設為空氣品質維護區，管制高污染柴油車必須有合格標章才能進入，二行程機車也必須檢驗合格才能進入，預計今年11月公告上路。

環保局表示，將分兩階段實施，首年先推週休二日及國定假日上午8點至下午5點，第2年將全面上路，採取車牌辨識系統取締，搭配人員不定期稽查，違者可開罰500元至6萬元，按次處罰並限期改善。

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值得一提的是，澄清湖是全國首座空品淨區，也是水源地兼具觀光勝地，曾被譽為台灣第一風景區，每年吸引上百萬觀光人潮，超過12萬輛車輛入園，將劃設為空品維護區，管制範圍為整個園區。

全國最大的高雄港最受矚目，是國內5大港空污排放量最高，去年大型柴油車進出港區大概728萬輛，換算年排放氮氧化物1萬多噸，產生氮氧化物排放量佔全市1成1，市府已先推行低污染運具示範運行區。

環保局表示，柴油車排放的PM2.5，是世界衛生組織確認一級致癌物，直接威脅民眾健康，高雄市每天有3.5萬多輛柴油車趴趴走，全國第多，其中高雄老舊柴油車約1.6萬輛。

環保局說，透過劃設空品維護區，可管制6至7成老舊柴油車，若全數汰換推估每年PM2.5可削減866噸、氮氧化物削減近1.7萬噸等，相當於5座的中油高煉廠，有助於降低空氣污染。

環保局指出，高雄市自96年至今年5月已汰換二行程機車68萬4600多輛，目前尚有10萬2600多輛，民眾只要定期檢驗合格，就能有條件進入空品維護區。

高雄市環保局於高雄港執行柴油車路邊攔查作業。（記者陳文嬋攝）

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