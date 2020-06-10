可惜！枋寮F3藝文特區點交 台鐵竟要縣府砍樹除草拆雨遮

枋寮藝術村即將要由縣政府點交還給台鐵。（記者陳彥廷攝）

2020-06-10 23:43:32

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮F3藝文特區去年約滿到期後，屏東縣政府原定將包括25間原本由藝術家進駐的房舍交還給地主台鐵局，不過，台鐵局竟要求要回復近20年前出租時的「原貌」，由於縣政府已於2017年又投入至少1800萬元整修，等於是要破壞現有的良好環境才能交還，是引發前駐村藝術家抨擊「砍樹交地交屋到底是何心態」？記者詢問台鐵局，但至晚上截稿前未獲進一步回應。

枋寮鐵道藝術村起於2002年由懷抱理想的年輕人向台鐵承租閒置台鐵員工宿舍活化，是全台鐵道宿舍知名活化案例，屏縣府於2005年接管承租，並更名為枋寮F3藝文特區，藝術家租約至去年底，縣府陸續收回後，原定今年六月底前交還台鐵，但台鐵卻莫名強勢採「原狀點交」原則，歸還困難重重。

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「一個車站的南北卻是兩種標準。」1名前駐村藝術家返村想看看自己當初一手打造的「窩」現狀如何，卻發現後來所裝設的雨遮等室外突出物已被拆除棄置在地上，但車站北邊的倉庫，因文化處在2017年斥資鉅額整修，台鐵可接受「現狀點交」，但未來看似有管理責任的東西卻通通要拆掉，雙重標準令人無法接受。

走進該藝文特區，除了現有的綠帶，原本園區內的裝置藝術如馬賽克水牛石雕、造型椅等通通不見，該名藝術家是大嘆「可惜」，指努力營造近20年的藝文特區氛圍，在藝術家移出後就已開始淍零，現在更是早已不復見，但反觀台鐵的要求無異是將同一頭牛剝兩層皮，過去花那麼多錢，現在卻採「原狀點交」，根本浪費公帑。

據悉，台鐵因無法釐清樹木的責任歸屬，竟要求縣府移除和藝術村已共存至少20年的樹木、草皮才願點交，這同樣也引發爭議。

「火車站旁綠帶能有此規模的地方不多。」縣府指出，至今仍有未搬離的駐村者，將持續溝通，目前仍暫定六月底點交還給台鐵，也澄清室內整修部分有共識不必再花錢回復舊觀才點交。

縣府官員強調，整個火車站景觀最美的就是旁邊的綠帶草地及裝置藝術，長年營造的氛圍若一夕歸零相當可惜，但如今縣府在交還上卻因台鐵的要求出現困難，將持續與台鐵溝通，盼出現轉寰空間，儘量保存一部分的舊貌。

枋寮鄉長陳亞麟上任後力推地方創生，他也對台鐵堅持「原狀點交」卻間接影響地方創生進度頗為苦惱，他呼籲台鐵，台鐵身為地主活化閒置資產最為名正言順，地方創生也很期盼能共存共榮，再次打造成為鐵道宿舍活化的全台示範點。

縣府則指出，無論之後有任何計劃，重點就是目前點交還給台鐵的程序要完成，地方公所有地方創生等等要進駐或執行計劃等還是要等點交完才有可能啟動。

枋寮藝術村即將要由縣政府點交還給台鐵。（記者陳彥廷攝）

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