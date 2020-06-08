為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

響應解封！林右昌週日駕車家庭旅遊 到屏東採芒果

基隆市長林右昌（左2）響應解封到屏東家庭旅遊。（記者陳彥廷翻攝）

基隆市長林右昌（左2）響應解封到屏東家庭旅遊。（記者陳彥廷翻攝）

2020-06-08 23:06:47

［記者陳彥廷／屏東報導］國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起全國解封，基隆市長林右昌帶頭響應，昨天全家出門家庭旅遊，林右昌親自駕車從基隆市環台到「對角線」 的屏東採芒果，除展現親民，更直接用行動響應政府振興政策。

枋寮鄉長陳亞麟今天在臉書po出相片，發現台灣尾的枋寮，竟迎來了台灣頭的基隆市長，堪稱首遭，除林右昌外，亦有不少與林右昌交好的各地政要也一同到屏東遊玩。

陳亞麟說，昨天正好是指揮中心宣布的解禁之日，各地都湧現人潮，枋寮作為交通樞紐也不例外，主要幹道車水馬龍，顯見大家都悶了許久，一到解封日，可說是傾巢而出。

據了解，林右昌與陳亞麟在投入參選前就已有交情，經過陳亞麟邀請，林右昌昨天約中午抵達枋寮，先由陳亞麟向一行人介紹枋寮的石斑魚、龍膽石斑產業，甚至再到近期盛產的愛文芒果園由林右昌親自體驗採芒果。

陳亞麟說，枋寮是龍膽石斑繁殖的發源地，現在愛文芒果也是屏東縣最大種植面積的單一鄉鎮，一個鄉就有1300公頃左右的芒果園，加上還有漁港、枋寮火車站等，極具發展潛力，並向林右昌推廣枋寮的農特產，盼將枋寮行銷出去。

林右昌則向陳亞麟分享他將基隆打造成為文化海港城市的經驗，交流許多新的想法，陳亞麟轉述林右昌說法，表示林右昌為用行動響應政府振興政策，在防疫中心宣布的解禁之日，從台灣頭到國境之南家庭旅遊，如同環了半個台灣本島到在基隆對角線的屏東。

林右昌途中經過甫通過罷免案的高雄市，他也有感而發指出，民意如流水，能載舟亦能覆舟，現代公民素養高，時時都在監督施政，互相勉勵在首長位置上每天都要做到最好，為鄉親謀福。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

響應解封，基隆市長林右昌（左6）到屏東家庭旅遊。（記者陳彥廷翻攝）

響應解封，基隆市長林右昌（左6）到屏東家庭旅遊。（記者陳彥廷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高市藝文場域解封 高市交與高市國13日搶頭香！
2020-06-08 19:17

高市藝文場域解封 高市交與高市國13日搶頭香！
迎解封新生活 新北推百梯運動夏令營
2020-06-08 15:58

迎解封新生活 新北推百梯運動夏令營
小宅升級了! 泓瑞「微時代」強吸菁英家庭

小宅升級了! 泓瑞「微時代」強吸菁英家庭
爭取紙風車劇團落腳基隆 林右昌：樂觀其成
2020-06-08 11:42

爭取紙風車劇團落腳基隆 林右昌：樂觀其成
雙鐵解封首日 台鐵今準備1.8萬便當迎接防疫新生活
2020-06-07 12:17

雙鐵解封首日 台鐵今準備1.8萬便當迎接防疫新生活
滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口

滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口
罷韓通過》人民可收回權力 林右昌：政治人物應警惕
2020-06-06 18:00

罷韓通過》人民可收回權力 林右昌：政治人物應警惕
政治今日熱門
2020-06-08 22:35

王美惠與蔡英文玩自拍 討論嘉義市鐵路高架化

2020-06-08 00:26

曾嗆罷韓成功就「領導罷蔡」 吳祥輝：罷陳柏惟排在第一順位

2020-06-08 00:39

韓式金色摩天輪市長獎恐成絕響 高雄學子：我不要拿

2020-06-08 05:30

高雄市長補選》民進黨 代理人選非過渡角色 國民黨 擬覓40歲青壯派參選

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播