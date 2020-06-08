響應解封！林右昌週日駕車家庭旅遊 到屏東採芒果

基隆市長林右昌（左2）響應解封到屏東家庭旅遊。（記者陳彥廷翻攝）

2020-06-08 23:06:47

［記者陳彥廷／屏東報導］國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布6月7日起全國解封，基隆市長林右昌帶頭響應，昨天全家出門家庭旅遊，林右昌親自駕車從基隆市環台到「對角線」 的屏東採芒果，除展現親民，更直接用行動響應政府振興政策。

枋寮鄉長陳亞麟今天在臉書po出相片，發現台灣尾的枋寮，竟迎來了台灣頭的基隆市長，堪稱首遭，除林右昌外，亦有不少與林右昌交好的各地政要也一同到屏東遊玩。

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陳亞麟說，昨天正好是指揮中心宣布的解禁之日，各地都湧現人潮，枋寮作為交通樞紐也不例外，主要幹道車水馬龍，顯見大家都悶了許久，一到解封日，可說是傾巢而出。

據了解，林右昌與陳亞麟在投入參選前就已有交情，經過陳亞麟邀請，林右昌昨天約中午抵達枋寮，先由陳亞麟向一行人介紹枋寮的石斑魚、龍膽石斑產業，甚至再到近期盛產的愛文芒果園由林右昌親自體驗採芒果。

陳亞麟說，枋寮是龍膽石斑繁殖的發源地，現在愛文芒果也是屏東縣最大種植面積的單一鄉鎮，一個鄉就有1300公頃左右的芒果園，加上還有漁港、枋寮火車站等，極具發展潛力，並向林右昌推廣枋寮的農特產，盼將枋寮行銷出去。

林右昌則向陳亞麟分享他將基隆打造成為文化海港城市的經驗，交流許多新的想法，陳亞麟轉述林右昌說法，表示林右昌為用行動響應政府振興政策，在防疫中心宣布的解禁之日，從台灣頭到國境之南家庭旅遊，如同環了半個台灣本島到在基隆對角線的屏東。

林右昌途中經過甫通過罷免案的高雄市，他也有感而發指出，民意如流水，能載舟亦能覆舟，現代公民素養高，時時都在監督施政，互相勉勵在首長位置上每天都要做到最好，為鄉親謀福。

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響應解封，基隆市長林右昌（左6）到屏東家庭旅遊。（記者陳彥廷翻攝）

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