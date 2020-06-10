集集彩繪列車挨撞恐失觀光動能 台鐵搶修拚暑假上路

台鐵集集支線「國立集集美術館」彩繪列車遭公車撞擊後，只剩一節未受損車廂與其他車廂搭配運行。（記者劉濱銓攝）

2020-06-10 18:20:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕台鐵集集支線「國立集集美術館」，以及「石虎號」彩繪列車，日前在水里鄉運行時，遭1輛公車撞擊，導致車體受損，隨著疫情趨緩，國旅即將復甦，但提振沿線觀光的彩繪火車，卻在此時無法完整上陣，令在地業者擔心失去觀光動能，對此，台鐵二水站指出，未受損的彩繪車廂，仍可和一般車廂「混搭」行駛，針對受損車廂會儘量修復，力拚暑假讓彩繪列車完整運行。

集集觀光業者說，「國立集集美術館」彩繪列車，對於提振旅遊相當有幫助，尤其是火車停靠在集集火車站，更是民眾搭車時，會爭相拍照的場景，但現在只剩一節沒被撞的車廂，與其他車廂混搭行駛，難免影響遊客搭乘意願，也失去拍照紀念價值。

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集集鎮民代表謝承宗指出，集集不只有觀光產業，「國立集集美術館」彩繪車廂內的布置，就是以香蕉為主題，代表香蕉是集集的重要農產，若無法透過彩繪列車吸引遊客，不僅商家生意會受影響，連帶農產也無法順利行銷，盼台鐵能加快腳步，儘快修復受損車廂，讓完整的彩繪列車能上路營運。

台鐵二水站表示，彩繪列車行駛與否，要看當天的調度而定，但因部分彩繪列車在日前的事故中受損，不僅車窗玻璃碎裂，車體外觀損傷，就連汽缸動力也受影響，目前正在全力修復。

只是短期內「國立集集美術館」仍無法完整運行，只能把未受損的彩繪車廂，與其他車廂搭配行駛，對於受損的彩繪車廂會儘量修復，力拚暑假完整上路，減少觀光衝擊。

台鐵集集支線「國立集集美術館」彩繪列車，停靠在集集火車站是遊客爭相拍照的場景。（記者劉濱銓攝）

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