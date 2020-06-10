武漢肺炎》疾管署報告：磐石艦染疫侵襲率遠低美、法軍艦

疾管署報告顯示，磐石艦（見圖）的「染疫侵襲率」遠低於美、法軍艦，推測此與磐石艦推行配戴口罩、分批分流用餐、相關介入措施、加強環境清消等介入措施有關。（資料照，記者張忠義攝）

2020-06-10 18:05:02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊磐石號油彈補給艦36名官兵確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），另有8名官兵驗出抗體。不過，根據疾管署所做的報告顯示，若將軍艦染疫人數除以軍艦受檢總人數，磐石艦的「染疫侵襲率」遠低於美軍、法軍的艦艇。疾管署報告推測，此跟磐石艦推行配戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消等介入措施有關。

有立委私下認為，軍方可能在本週公布行政調查報告，並提出懲處，但自疾管署報告可見，國軍仍有進行相關防疫作為，以至於軍艦染疫情形獲得控制，呼籲軍方在進行相關懲處時，應將此納入審酌依據，更不該牽連小醫官。

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雖磐石艦染疫案曾引發各界譁然，但我國疫情獲得控制，加上磐石艦染疫案未造成本土社區感染，中央流行疫情指揮中心今年5月26日宣布磐石艦染疫案結案。

根據疾管署所做的「2020年敦睦遠訓支隊磐石艦COVOD-19群聚事件流行病學調查報告」，內容除詳述事件來龍去脈，亦將磐石艦與美國、法國軍艦群聚案例做比較。

這份報告列舉美軍羅斯福號航空母艦、紀德號驅逐艦（伯克級神盾驅逐艦、DDG-100）、法國戴高樂號航艦、騎士保羅號驅逐艦群聚感染案，若將單艦確診人數，除以軍艦受檢總人數，得到的「侵襲率」進行比較，官兵數377人的磐石艦，有36名官兵確診、8人為極可能病例，粗侵襲率約11.7%；羅斯福號、紀德號、戴高樂號、騎士保羅號的侵襲率則分別為52%、30%、24%、17％。

報告評估，雖磐石艦在海上執行任務的時間長達五週，但這波疫情未快速傳播且規模較小，推測與磐石艦推行相關介入措施，包括配戴口罩、分批分流用餐、加強環境清消等措施有關。

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