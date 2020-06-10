農地工廠吃定中市府沒錢拆？ 議員促訂拆除費自付自治條例

台中市議員陳文政要求市府訂定農地違章拆除費自付自治條例。（記者張菁雅攝）

2020-06-10 18:13:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市農地違章工廠約1萬8000家，市議員陳文政今天指出，市府配合新版「工廠輔導法」，去年12月特別開設單一窗口，加快申辦流程，但到今年3月僅342家業者申請，申請率1.6％，業者根本把市府「當成塑膠做的」，吃定市府「沒錢拆違建」，他要求市府提出「農地違章工廠拆除費自付自治條例」，不申請者即鐵腕拆除，拆除費由違章業者負擔。

陳文政表示，去年台中發生大雅農地違章工廠火警，痛失2名英勇的消防弟兄，農地工廠議題受到社會高度重視，行政院去年修正「工廠輔導法」，大幅放寬讓2016年5月20日前的農地工廠皆可申請轉正，市府配合中央新法上路，去年12月特別開設單一窗口，方便違章業者申請。未料4個月過去，僅有324家申請納管與登記。

請繼續往下閱讀...

陳文政痛批，台中農地違章工廠多達1萬8000家，卻只有324家願意合法，申請率僅1.6％，政府一再給予農地違章「轉正合法」的機會，業者卻以拖待變，他痛批「根本把市府當做塑膠做的」，公權力蕩然無存。

陳文政說，無論是新建或舊有的農地違章工廠，拆除費用竟然是由市府出錢，等同全體市民買單，市府每年僅編列1000萬元的違建拆除經費，農地工廠「根本沒錢可拆」。他要求市府今年儘速研議「農地違章工廠拆除費自付」自治條例，讓業者自己負擔拆除費用。

對此，都發局長黃文彬表示，為取締農地非法違建行為，市府採取「源頭管制、杜絕重建」原則加強取締；另也研議「違建人自行負擔強制拆除費」相關法規，輔導違章農地工廠合法化。

都發局也指出，針對農地整地或開挖行為，若查獲非法將立即勒令停工，若農地違建經強拆後又重建者，一律列為專案拆除對象；此外，為避免假借補辦手續名義規避拆除，補辦手續只要經駁回一次，就屬優先拆除者。

經發局則指出，農地工廠合法申請統計到昨（9）日止，共受理2457件，包含納管案681件、臨時工廠登記申請特定工廠登記1776件。市府已委託暨南大學協助輔導未登記工廠納管業務、未登記工廠納管業務諮詢、專案輔導小組現場訪視等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法