農地工廠失火釀2勇消殉職 負責人違建又亂拉電線被起訴

違章工廠老闆陳俊孚自認只有「道義責任」，只願賠償80萬元，與殉職勇消家屬調解不成立。（記者張瑞楨攝）

2020-02-14 16:52:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕在農地肆意興建違章工廠，又亂拉電線、在防火通道蓋遮雨棚，導致火勢一發不可收拾，間接造成兩名消防員殉職的百慕達紙器廠老闆陳俊孚，今天被檢方依違反消防法起訴，他曾於案發後，與兩名殉職勇消的家人商議民事賠償，但他自認只有「道義責任」，只願賠償各80萬元，與家屬提出的300萬元至500萬元差距甚大，民事和解不成立，陳俊孚被起訴之後，兩人家屬都已委託律師提出刑事附帶民事賠償訴訟，但尚未決定索賠金額。

台中市消防局人事室主任林振榮說，兩名殉職勇消謝志雄、張哲嘉，撫卹金分成兩部分，一次給付的部份是各1100餘萬元，這筆錢包括公保的死亡給付、因公殉職慰問金與喪葬補助等，另外，月撫卹金是每月各2萬餘元，在政府的撫卹之外，消防圈也捐助2000萬元，兩人的家屬可各得1000萬元，其中，謝志雄比較特殊，他育有1子，殉職時妻子懷孕，農曆年前雙胞胎女兒誕生，消防署與中市消防局都去探視這對可愛的雙胞胎姊妹，未來將以謝的3名子女為受益人，將1000萬元交付信託，照顧3人成長唸書。

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至於民事和解部份，據指出，百慕達紙器工廠的老闆陳俊孚，始終不認為他必須為兩人殉職負起實質責任，他自認自己僅需負擔「道義責任」，只願賠償各80萬元，家屬則提出300萬元、500萬元不等金額，雙方差距甚大，台中地院兩次調解都不成立，陳俊孚今天被起訴之後，兩人的家屬，已經委託律師，向陳俊孚提出刑事附帶民事賠償之訴，律師正在寫起訴狀，但索賠金額尚商議中，尚未決定。

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