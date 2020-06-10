用積木學科普 屏大仿生教具吸睛

18件作品明天起將在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出。（圖由屏東大學提供）

2020-06-10 17:00:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學科普傳播學系以積木組裝出節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造等，並可透過手動操作讓這些骨架栩栩如生的「動起來」，包括蜘蛛怎麼吐絲、人類眼球的運動方式都可以從積木模型中看見，18件作品明天起將在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出。

授課副教授劉藍玉表示，4年前開始將智高公司提供的積木運用到「科學遊戲設計」教學現場，利用積木零件彈性大、成型快，並可回收再利用的優勢，讓學生將腦中的想法透過積木落實，學生的作品從未來交通工具、遊樂場遊戲器材，一直到節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造運動，種類繁多，充分體現學生們源源不絕的創意。

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學生的作品兼具功能性與創意，包括會吐絲的蜘蛛、可以看見成像過程的眼球模型、橫行霸道的螃蟹、人體呼吸運動、吞嚥運動模型等；學生表示，科普系較缺乏設計專長，所以在設計與組裝的過程，必須不斷修改、調整，才能讓想法完整呈現在實體積木上，透過積木的呈現，能讓科學更淺白、容易親近。

屏大指出，「科學遊戲設計」成果展將於6月11日開幕，在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出至6月16日，參觀時間為每天上午9點到中午12點，下午1點半至4點半，此次展覽非常適合親子前往參觀，也歡迎中小學老師洽談移展，帶中小學生一起利用積木落實創意。

學生利用積木呈現蜘蛛的構造。（圖由屏東大學提供）

屏東大學科普傳播學系以積木組裝出節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造等，並可透過手動操作讓這些骨架栩栩如生的「動起來」。（圖由屏東大學提供）

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