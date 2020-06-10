為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

用積木學科普 屏大仿生教具吸睛

18件作品明天起將在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出。（圖由屏東大學提供）

18件作品明天起將在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出。（圖由屏東大學提供）

2020-06-10 17:00:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大學科普傳播學系以積木組裝出節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造等，並可透過手動操作讓這些骨架栩栩如生的「動起來」，包括蜘蛛怎麼吐絲、人類眼球的運動方式都可以從積木模型中看見，18件作品明天起將在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出。

授課副教授劉藍玉表示，4年前開始將智高公司提供的積木運用到「科學遊戲設計」教學現場，利用積木零件彈性大、成型快，並可回收再利用的優勢，讓學生將腦中的想法透過積木落實，學生的作品從未來交通工具、遊樂場遊戲器材，一直到節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造運動，種類繁多，充分體現學生們源源不絕的創意。

學生的作品兼具功能性與創意，包括會吐絲的蜘蛛、可以看見成像過程的眼球模型、橫行霸道的螃蟹、人體呼吸運動、吞嚥運動模型等；學生表示，科普系較缺乏設計專長，所以在設計與組裝的過程，必須不斷修改、調整，才能讓想法完整呈現在實體積木上，透過積木的呈現，能讓科學更淺白、容易親近。

屏大指出，「科學遊戲設計」成果展將於6月11日開幕，在屏東大學屏師校區科藝館一樓科技劇場展出至6月16日，參觀時間為每天上午9點到中午12點，下午1點半至4點半，此次展覽非常適合親子前往參觀，也歡迎中小學老師洽談移展，帶中小學生一起利用積木落實創意。

學生利用積木呈現蜘蛛的構造。（圖由屏東大學提供）

學生利用積木呈現蜘蛛的構造。（圖由屏東大學提供）

屏東大學科普傳播學系以積木組裝出節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造等，並可透過手動操作讓這些骨架栩栩如生的「動起來」。（圖由屏東大學提供）

屏東大學科普傳播學系以積木組裝出節肢動物模型、脊椎動物骨架及人體構造等，並可透過手動操作讓這些骨架栩栩如生的「動起來」。（圖由屏東大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
助你考駕照！屏東大學硏發VAR駕訓模擬系統今發表
2020-06-04 11:28

助你考駕照！屏東大學硏發VAR駕訓模擬系統今發表
搶先成立！ 屏東大學智慧機器人學系今天揭牌
2020-05-26 11:19

搶先成立！ 屏東大學智慧機器人學系今天揭牌
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
人工智慧是蝦咪？屏大開發「特徵小偵探」桌遊教懂小學生
2020-05-12 12:49

人工智慧是蝦咪？屏大開發「特徵小偵探」桌遊教懂小學生
確診官兵曾返母校 屏東大學學生連署促全面「遠距教學」
2020-04-21 12:59

確診官兵曾返母校 屏東大學學生連署促全面「遠距教學」
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
生活今日熱門
2020-06-09 21:00

《噢！原來》男人的神祕D槽！看片竟發生這種尷尬事情？！ 影片

2020-06-09 19:30

夾子的影子是超萌狗狗！藝術家腦洞大開創造多采多姿的影子世界 影片

2020-06-09 20:30

Siri跟Google小姐唱歌誰好聽？ 語音助理歌唱大賽來啦 影片

2020-06-09 19:31

綠議員控分藍綠「卡照」 中市府：依法行政、行政中立

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播