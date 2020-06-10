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499續約簡訊傳資安漏洞 遠傳道歉：已關閉服務

遠傳續約簡訊有漏洞，用戶個資恐外洩。（資料照）

遠傳續約簡訊有漏洞，用戶個資恐外洩。（資料照）

2020-06-10 16:02:19

〔記者楊綿傑／台北報導〕遠傳驚爆資安漏洞！遠傳用戶收到499續約簡訊，傳出遭有心人士利用，用戶個資恐外洩，遠傳今天證實此事，除了表達歉意，也已針對此事進行檢討，有問題的服務已經關閉，將配合警政單位進行後續調查。

NCC︰展開調查

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，先進行行政調查，將請業者說明事情來龍去脈，釐清為何有此漏洞，是否已補正以及怎麼補正、有多少個資受影響等等。後續會再視整體事實情況，看業者違反甚麼法律，召開會議討論如何處理。

遠傳表示，簡訊續約的設計，是讓用戶本人以特定連結登入後僅能看到自己的資料，方便續約，發生問題之後，已立即將續約簡訊的客製化服務關閉；一般用戶可透過身分驗證程序，由網路登錄完成續約。

遠傳︰已關閉續約簡訊服務

遠傳坦承，的確疏於防範有心人士，透過其個人電腦找尋系統破綻去查看其他消費者的資料，遠傳已經在檢討改進。也已立即清查過去以來，是否有不法人士透過這樣的方式查詢其他消費者資料，確實發現了極少數個案，會主動聯繫這幾位客戶。對於以不當方式查詢他人個資的人，也會與警政單位配合調查並了解用途，請用戶安心。

遠傳強調，對此事件深感抱歉，也很遺憾未能被即時告知即時改正。還希望所有愛護遠傳的用戶對任何缺失隨時不吝指教，遠傳一定即時慎重處理，也對所有用戶表示感謝。

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