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不續租 誠品書店證實要離開台東

誠品書店今天證實將在4月底結束台東店。（資料照，記者黃明堂翻攝）

誠品書店今天證實將在4月底結束台東店。（資料照，記者黃明堂翻攝）

2020-04-10 18:04:24

〔中央社〕5年前就傳言要撤離台東，誠品書店今天證實將在4月底結束台東店。台東縣政府表示，將繼續和誠品溝通希望他們留下來。

誠品書店台東故事館位於台東市博愛路與鐵花路交叉口，前身是台東地政事務所，本身即是歷史建築物，也是台東第一個公辦民營的藝文空間。硬體建築承襲日本政府時代台東地政事務所的位置與梁柱，軟體方面注入誠品書店的人文閱讀精神。

民國96年9月間開幕，這是誠品前進東台灣的第一家書店，同時也是台東縣第一家連鎖書店。

民國104年網路就傳出誠品將撤離台東，經台東縣政府多方慰留，誠品答應等到106年5月合約到期再評估是否留下。106年5月合約到期後誠品同意繼續留在台東，租約改成每年招標。

但這2、3年在每年5月標租前都會傳出誠品不願再續租。去年3月1日台東縣長饒慶鈴為了台東誠品去年約滿後是否續約一事，特別北上拜訪誠品集團董事長吳旻潔，和她就台東的城市現況，交流如何以「人文關懷」的角度，讓台東未來有更好的發展，於是誠品去年5月再續租1年。

今年台東縣政府文化處公告3月底第一次標租，誠品並未出面投標，外界就傳出「誠品今年走定了」。

記者今天詢問誠品，誠品公關回應「誠品台東店因租約到期，將營業至4月30止，謝謝」。

台東縣政府文化處長鍾青柏表示，會繼續和誠品溝通，全力留住誠品，建築物還是同樣繼續公告標租。

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