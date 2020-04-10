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    武漢肺炎》義大利死亡數居全球之冠 病患99％有慢性病、高血壓最多

    武漢肺炎疫情在歐美相當嚴重，義大利高達14萬多人感染、1萬8千多人死亡，確診數是歐洲國家第二；根據義國研究，死亡病患中99％有慢性病，近半至少有3種慢性病。圖為義大利醫護人員手掌上寫著「我們一定會成功」，為所有抗疫醫護與病患打氣情形。（路透）

    武漢肺炎疫情在歐美相當嚴重，義大利高達14萬多人感染、1萬8千多人死亡，確診數是歐洲國家第二；根據義國研究，死亡病患中99％有慢性病，近半至少有3種慢性病。圖為義大利醫護人員手掌上寫著「我們一定會成功」，為所有抗疫醫護與病患打氣情形。（路透）

    2020-04-10 17:40:08

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎疫情在歐美相當嚴重，義大利高達14萬多人感染、1萬8千多人死亡，確診數是歐洲國家第二；根據義國研究，死亡病患中99％有慢性病，近半至少有3種慢性病。

    根據義大利國家衛生研究院（Istituto Superiore di Sanità）研究，死亡患者99%有慢性病，48.5%至少有3種慢性疾病，其中高血壓為76.1%、糖尿病為35.5%、心臟病33%。

    對比我國狀況，目前有6名確診病患死亡，當中5人有慢性病，包括糖尿病、高血壓、心血管疾病、高血脂、慢性腎臟病等。

    國民健康署提醒，週末大陸冷氣團南下，長者、三高及心血管疾病患者，注意春季氣候濕冷多變，適時增減衣服，特別在冷氣團來襲時要增加衣服，務必做好保暖措施，以嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病發生。

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    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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