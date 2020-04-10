武漢肺炎》華航班機又1人確診 同機325乘客明起一週內陸續採檢

中央流行疫情指揮中心今天公布新增2例境外移入確診病例，其中案381是上月30日從紐約返台的20多歲女性，同台班機已有11人確診，指揮中心發言人莊人祥說，會陸續替班機上325人採檢，包括乘客和機組員等。圖為華航武漢包機。（資料照）

2020-04-10 17:18:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天公布新增2例境外移入確診病例，其中案381是上月30日從紐約返台的20多歲女性，同台班機已有11人確診，指揮中心發言人莊人祥說，會陸續替班機上325人採檢，包括乘客和機組員等。

根據指揮中心規劃，此案解隔離日期為4月14日，已通知這班機乘客所屬衛生局，在解除隔離前、後3天期間內，安排相關人員進行採檢，就是在4月11日到4月17日間。

請繼續往下閱讀...

3月30日當天，搭乘華航CI011班機回台的旅客中有多人確診武漢肺炎，今天又增1例，座位為36C，累計確診數達11人。

中央流行疫情指揮中心日前研判，這些個案在美國就感染的機率較高，研擬對全機人員採檢。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法