投書《紐時》拆台譚德塞！2小時募款破80萬 網站塞爆大當機

為了反擊世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，網紅阿滴、318集資紐時廣告共同發起人林祖儀、知名設計師聶永真等人發起網路集資，要在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告，拆穿譚德塞謊言。（擷取自募款網頁）

2020-04-10 17:05:58

〔即時新聞／綜合報導〕為了反擊世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，網紅阿滴、318集資紐時廣告共同發起人林祖儀、知名設計師聶永真等人發起網路集資，要在紐約時報刊登「台灣人寫給世界的一封信」全版廣告，拆穿譚德塞謊言。募資第一階段目標400萬元，消息經轉發後，短短不到3小時已收到80多萬元的金額，且因參與募資的民眾太踴躍，募資網站一度塞爆當機超過半小時以上。

譚德塞8日在記者會上，表示過去3個月來遭到許多怒罵、種族歧視，更公開點名「攻擊就是來自台灣」，一番話惹怒不少台灣人。對此，曾在318運動期間集資紐時廣告共同發起人林祖儀、張少濂，Youtuber阿滴、張志祺與知名設計師聶永真共同在募資平台發起「刊登紐約時報全版廣告：台灣人寫給世界的一封信」募資活動，預計募集400萬，在《紐約時報》全版廣告刊登真相。

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募資網站寫著，台灣剛無償捐助世界1000萬個口罩，提供全球最好的疫情管控示範，這樣的指責是令台灣極為傷心的沈重打擊。希望能透過這個專案，對世界靠著接收WHO新聞的各國人民發聲，讓全世界知道台灣在疫情期間做了什麼，「讓真相拆掉譚德塞對台灣的惡意攻擊。」

根據專案內容，執行團隊藉由台灣人公共事務會聯繫紐約時報，預計在13日週一刊登全版廣告「台灣人寫給世界的一封信」於紐約時報，募資目標為台幣400萬元。民進黨副秘書長林鶴明轉發募資專案，號召網友相挺，「這是大家可以出一份力幫台灣講話的時刻，請把握！」

該消息經轉發後，獲得熱烈回應。募資活動才開始不到3小時，已經擁入超過80萬元的捐款，不過，由於民眾太過踴躍，目前出現網站卡死、當機情形，且已持續一段時間。

網友紛紛在協辦活動的臉書粉專「嘖嘖zeczec」下方留言表示「快開門，我要進去捐」、「完全死當已經超過半小時」、「晚上再來了，太塞」、「整個卡住進不去」、「網站掛了！」、「進不去～我要捐款」、「半夜再來捐」。

募資網頁請點此連結

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參與募資的民眾太踴躍，募資網站一度塞爆當機超過半小時以上。（擷取自募款網頁）

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