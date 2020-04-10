主婦認了酒店公關 鄭文燦：衛生局人員突破心防

桃園市政府聯合稽查小組稽查酒店，店家都願意配合歇業。（記者周敏鴻攝）

2020-04-10 11:03:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中央疫情流行指揮中心9日宣布酒店、舞廳歇業政策，桃園市政府經濟發展局長郭裕信當晚率聯合稽查小組稽查市內55店家，全數配合歇業，市長鄭文燦說，案379確診後，市府衛生局、警察局等相關單位順利還原了她的活動史，是避免她成為防疫破口最重要的幕後無名英雄。

桃園市內共92店家需配合酒店、舞廳歇業政策，9日晚間經濟發展局、警察局等單位組成的聯合稽查小組，已經前往55店家稽查，所有店家都配合政策、拉下鐵門歇業，鄭文燦上午主持市府防疫專案會議時，要求聯合稽查小組10日晚間執行第二波稽查，務必讓其他37店家，也配合歇業政策。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦說，因為夜生活可能有人潮複雜、追蹤不易等狀況，所以政府將會展現執行防疫對策的決心，也感謝店家配合歇業，他同時要呼籲民眾盡量減少夜生活等活動，避免染疫。

鄭文燦另感謝衛生局、警察局執行疫調的有功人員，他說，案379第一輪疫調後，中央流行疫情指揮中心曾公布她是家庭主婦，活動很單純，衛生局女性同仁進行第二輪疫調時，細心地向她分析「若不坦承可能危及親友健康」，才順利突破案379的心防，並配合警方調查，徹底還原她的活動史、掌握她曾接觸過的計程車或Uber司機等，避免案379成為防疫破口。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

桃園市聯合稽查小組稽查的店家都已拉下鐵門歇業。（記者周敏鴻攝）

桃園市長鄭文燦主持市府防疫專案會議。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法