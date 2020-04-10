讓居檢者安心待在家 寺廟、悠遊卡公司捐檢疫關懷包

財團法人台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡股份有限公司特捐贈防疫物資給台北市政府。（記者沈佩瑤攝）

2020-04-10 10:23:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情蔓延，台北市居家檢疫者一度破萬，松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡股份有限公司攜手捐贈萬份防疫物資及關懷包給北市府，將透過區公所轉贈給居檢民眾，市府另加送電子書、影音平台和線上雜誌序號，讓居檢民眾安心在家待好待滿14天。

市長柯文哲今上午代為受贈並頒發感謝狀，他致詞表示，市府會按照疫情發展，適時推出各種政策，這也更需要個人、企業或是社會團體，給北市府的支持，公私協力，更容易打贏這場疫情戰爭。

請繼續往下閱讀...

松山慈祐宮捐贈3000份關懷包，內容包括罐頭、麵條、餅乾、飲料，還有簡易式額溫卡、乾洗手凝露，此外，廟方加碼贈送一張媽祖祛瘟符、媽祖毛巾、農民曆，盼透過宗教力量，支持民眾度過14天居檢。

台北霞海城隍廟原訂農曆5月舉辦城隍聖誕遶境，因應疫情宣布取消，又考量居檢民眾每日需自行監測體溫，卻苦無體溫計，特地拋磚引玉，將原用於遶境活動的經費，捐贈7000支電子體溫計，提供居檢民眾自我監測。

還有悠遊卡公司也捐贈2000份「居家悠遊包」，文青風的素面包包內有各式餅乾、豆奶等所需品，希望居檢民眾在家也能悠遊自在，安心度過檢疫期。

除了宮廟企業提供的物資外，市府居家關懷包更加送影音平台20天儲值序號、電子書平台價值500元購物金、線上雜誌免費1個月體驗等超值好康，搭配關懷包內容物，讓居檢民眾能在家待好待滿，度過充實、安心又安全的14天檢疫期。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

財團法人台北市松山慈祐宮、台北霞海城隍廟及悠遊卡股份有限公司捐贈防疫物資給台北市政府，由台北市長柯文哲代為受贈。（記者沈佩瑤攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法