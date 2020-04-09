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    首頁　>　生活

    全家居家檢疫 年輕媽媽倚門等朋友送衛生棉竟被送罰

    居家檢疫者常忘記隔離時間，台中市政府提醒，檢疫到期日應為民眾回國日加上14天的當天晚上12點為止。（台中市政府提供）

    居家檢疫者常忘記隔離時間，台中市政府提醒，檢疫到期日應為民眾回國日加上14天的當天晚上12點為止。（台中市政府提供）

    2020-04-09 20:19:50

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎疫情全球持續延燒，台中市目前居家檢疫違規有88件，其中49件開罰，共395萬，不過有一件申訴成功，一名年輕媽媽因全家人出國旅遊居家檢疫，她生理期到來沒衛生棉，只好請朋友買，她倚在門口等待，手機定位系統異常發報，公所人員獲報拍下她「倚門望」照片送罰，但最後也證明她未離家，還她清白。

    台中市目前居家檢疫有2500多人，居家隔離者70多人，衛生局說，居家檢疫違規常見民眾忘記檢疫時間，檢疫到期日應為回國日加上14天的當天晚上12點為止，有一對夫妻就在期滿前半小時，也是晚上11點半，以為檢疫解除，出門探望老母親，結果各被開罰10萬，等於這半小時就損失20萬，非常慘重。

    也有居家檢疫者覺得在家「無趣」，跑去拜訪朋友，或是外出買晚餐被查獲，遭開罰10萬元；也有一名居家檢的8、90歲老媽媽，罹患憂鬱症，女兒推著她到附近商店散心被查到，裁罰10萬元。

    衛生局長曾梓展提醒，居家隔離或檢疫期間，如有就醫、慢性處方用藥問題，市府會提供通訊診療，由衛生局媒合診療院所，院所會主動致電民眾約診，或請通訊診療機構醫師開立足夠藥量，以利控制病情；如有情緒困擾或壓力問題，將轉介衛福部1925安心專線（全年無休、24小時免付費）心理諮詢；另外隔離者須要外送餐點，現在市面叫外賣送餐很方便，提醒民眾要輕易以身試法。

    對於違規者，衛生局也以毋枉毋縱認定，還有一對夫妻因為家裡太大，兩人在庭院散步，手機定位訊號異常發報離開指定地點，被公所人員送罰，不過，衛生局也請公所測量住家範圍，再重新裁量是否開罰。

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    台中市民政局長吳世瑋（左）、衛生局長曾梓展說，居家檢疫在家隔離14天，市府提供關護包有口罩、體溫計、衛教資訊及電子書單。（記者蔡淑媛攝）

    台中市民政局長吳世瑋（左）、衛生局長曾梓展說，居家檢疫在家隔離14天，市府提供關護包有口罩、體溫計、衛教資訊及電子書單。（記者蔡淑媛攝）

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