「主婦變紅牌」內幕曝光！ 案379騙夫到酒店當會計

武漢肺炎案379例傳為台北某知名酒店女公關「 J小姐」，中央流行疫情指揮中心昨表示，原先案379例宣稱自己生活單純，後來得知因怕家人知道她在酒店上班，確實有「難言之隱」。圖為示意圖。（資料照）

2020-04-10 09:33:40

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎案379例傳為台北某知名酒店女公關「 J小姐」，中央流行疫情指揮中心昨表示，原先案379例宣稱自己生活單純，後來得知因怕家人知道她在酒店上班，確實有「難言之隱」。據媒體報導，J小姐已婚，先生1月曾經到中國廣東工作。

前天1確診病例是北部30多歲女性，指揮中心一度以「礙於個人疾病等因素，無法詳細說明」，未對外說明其工作和軌跡，甚至說其生活單純、沒上班；但前晚卻驚傳是一名酒店女公關J小姐。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，8日跟大家報告時，當事人陳述生活單純，但疫調人員不相信這樣的講法，展開資訊通聯調查整個足跡的搜索，掌握「確有難言之隱」，但現在可以比較清楚，就會進一步去調查。

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該個案4月2日胸悶，以為是抽電子煙造成而仍上班，隔天發燒就醫，因2月初曾到柬埔寨旅遊，醫師通報採檢而確診。指揮中心分析，因出國時間較久了，可能跟工作型態有關，感染源仍待調查；現已掌握個案接觸者需居家隔離35位，其中家屬4人、職場接觸者30人、醫院接觸者1人。

《ETtoday》報導， 這名30多歲J小姐已婚，先生今年1月才到中國廣東工作，J小姐確診時自稱生活單純，疫情中心新聞稿形容她「沒有上班，平日多在家中，偶爾外出購物」，讓外界以為她是家庭主婦，不料身分大轉變，變成酒店女公關。

報導提到，J小姐上週二、五、六上班，由於經濟因素，瞞著家人說到酒店當會計，並懇求疫調人員不要將她資料曝光。確診後調閱她的上檯記錄，發現至少接觸50人，甚至有跟客人出場的紀錄。

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