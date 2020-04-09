歡樂不忘防疫！中市稽查KTV 客人戴口罩高歌

警察人員一一宣導並要求身份証明。（記者廖耀東攝）

2020-04-09 23:54:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕基於防止中國武漢肺炎疫之需，中央流行疫情指揮中心今天發布，即日起（9日）酒店和舞廳全面停止營業，台中市政府對夜店或八大行業則是採取客人實名制，中市政府經濟發展局、民政局與市警局今天聯合稽查4家舞廳與KTV，前者重點是稽查是否停業，後者則是稽核是否實名制，有趣的是，今天深夜稽查的兩家KTV，客人全部都帶著口罩高歌歡唱，且都保持適當的距離，落實「唱歌歡樂也要防疫」概念。

中市政府今天由經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、市警局長楊源明帶隊，稽查4家舞廳、KTV，第一、二家是金悅富理容KTV與鐵木真舞廳（位於同一棟建築的不同樓層），確認是否依中央防疫指示停業，張峯源與吳世瑋見大門深鎖，門外有停業公告，還拍拍玻璃門、探視內部，查看是否是「真的」，見無人回應，是真的停業，轉赴第三家銀櫃KTV旗艦店，重點是防疫宣導，並稽核業者是否對客人登記姓名，採實名制度，卻見到有趣的一幕畫面。

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該KTV共有40多間包廂，今夜僅有8間包廂有客人，比例不到五分之一，客人戴著口罩高歌，且間隔一段距離，之後，轉到第四家好樂迪KTV的逢甲店，該店27間包廂，僅5間有客人，比例同樣不到五分之一，業者還說，生意相當差，快喝西北風，但會全力配合防疫。

張峯源說，在KTV部分，除了實名與戴口罩之外，重點還有業者要量體溫，以及控制人數不要擁擠，今天稽查發現，業者都很配合，客人也都保持距離且戴上口罩，臺中市俗稱的十大行業，總共有450家左右，舞廳加酒店共列管42家，將分三天查看是否停業，今天查看的兩家，是確實停業的。

台中市警察於八大行業前廣場整隊。（記者廖耀東攝）

聯合稽查人員試圖敲酒店門，檢查是否有人應門。（記者廖耀東攝）

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