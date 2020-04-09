為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

遊澄清湖 下週二起每日限額7000人

澄清湖風景區下週二起管制入園，每日限額7000人。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區下週二起管制入園，每日限額7000人。（記者陳文嬋攝）

2020-04-09 23:19:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司七區處防疫升級，自下週二起管制入園，每日實施限額7000人，要求民眾入園戴口罩、量體溫，並提供民眾酒精消毒。

澄清湖是高雄第一大湖，有「台灣西湖」美譽，園區占地375公頃，風景優美又緊鄰市區，曾被譽為台灣第一風景區，每年吸引百萬人潮，光去年高達132萬人次入園。

武漢肺炎病毒怕陽光、酒精、勤洗手，近來防疫期大受歡迎，民眾曬太陽防疫，賞花接近大自然，享受好空氣，假日人潮暴增3成，光3月就有14萬人次入園。

蔣公行館、木棧道暫停開放

水公司第七區管理處防疫升級，針對園區澂清樓的蔣公行館，已暫停開放參觀，另導覽解說服務也暫停；園區連接圓山飯店的景觀木棧道，將自本週末起暫停開放，後續將視防疫情形，決定重新開放時間，再另行公告通知。

七區處指出，園區後門將自本週末上午6時起，採「人車只出不進」的措施，民眾想要進入園區，一律從大門口進入；另遊客中心為室內場館，民眾要戴口罩，並量測體溫，才能入內參觀。

此外，園區每半小時會廣播，提醒遊客注意保持適當社交距離，如室內1.5公尺和室外1公尺，購票時也請遊客保持距離至少1公尺，請民眾協助配合。

澄清湖風景區掛布條提醒民眾防疫。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區掛布條提醒民眾防疫。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區連接圓山飯店的景觀木棧道，將自本週末起暫停開放。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區連接圓山飯店的景觀木棧道，將自本週末起暫停開放。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣新增1例！ 全球確診153萬153例 死亡8萬9637例
2020-04-09 23:51

武漢肺炎》台灣新增1例！ 全球確診153萬153例 死亡8萬9637例
感謝護理人員「手」護台灣 旅美博士捐贈千條護手霜
2020-04-09 23:03

感謝護理人員「手」護台灣 旅美博士捐贈千條護手霜
[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車

[ 一分鐘看優惠 ] 現金回饋卡刷滿額免費停車
台捐贈口罩運抵法蘭克福 德國會議員親迎
2020-04-09 22:53

台捐贈口罩運抵法蘭克福 德國會議員親迎
武漢肺炎》戰「疫」嬰兒潮？全球封鎖 數百萬女性失去避孕自由
2020-04-09 22:47

武漢肺炎》戰「疫」嬰兒潮？全球封鎖 數百萬女性失去避孕自由
出門小心疫疫 行車安全成全民關注

出門小心疫疫 行車安全成全民關注
武漢肺炎》沙烏地阿拉伯疫情告急 傳多達150王室成員感染
2020-04-09 22:46

武漢肺炎》沙烏地阿拉伯疫情告急 傳多達150王室成員感染
疫情延燒 澄清湖風景區出現露營潮
2020-03-21 10:27

疫情延燒 澄清湖風景區出現露營潮
生活今日熱門
2020-04-09 14:20

武漢肺炎逾8.8萬死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-04-09 19:30

本來約好要去遊樂園... 暖爸讓小孩在家隔離也能體驗遊樂設施 影片

2020-04-09 18:30

「楠梓百慕達」有可能不迷路嗎？ 騎車破解楠梓路橋之迷 影片

2020-04-09 05:30

又多3例確診 驚傳酒店女公關確診

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播