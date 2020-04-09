遊澄清湖 下週二起每日限額7000人

澄清湖風景區下週二起管制入園，每日限額7000人。（記者陳文嬋攝）

2020-04-09 23:19:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕武漢肺炎疫情延燒，高市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司七區處防疫升級，自下週二起管制入園，每日實施限額7000人，要求民眾入園戴口罩、量體溫，並提供民眾酒精消毒。

澄清湖是高雄第一大湖，有「台灣西湖」美譽，園區占地375公頃，風景優美又緊鄰市區，曾被譽為台灣第一風景區，每年吸引百萬人潮，光去年高達132萬人次入園。

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武漢肺炎病毒怕陽光、酒精、勤洗手，近來防疫期大受歡迎，民眾曬太陽防疫，賞花接近大自然，享受好空氣，假日人潮暴增3成，光3月就有14萬人次入園。

蔣公行館、木棧道暫停開放

水公司第七區管理處防疫升級，針對園區澂清樓的蔣公行館，已暫停開放參觀，另導覽解說服務也暫停；園區連接圓山飯店的景觀木棧道，將自本週末起暫停開放，後續將視防疫情形，決定重新開放時間，再另行公告通知。

七區處指出，園區後門將自本週末上午6時起，採「人車只出不進」的措施，民眾想要進入園區，一律從大門口進入；另遊客中心為室內場館，民眾要戴口罩，並量測體溫，才能入內參觀。

此外，園區每半小時會廣播，提醒遊客注意保持適當社交距離，如室內1.5公尺和室外1公尺，購票時也請遊客保持距離至少1公尺，請民眾協助配合。

澄清湖風景區掛布條提醒民眾防疫。（記者陳文嬋攝）

澄清湖風景區連接圓山飯店的景觀木棧道，將自本週末起暫停開放。（記者陳文嬋攝）

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