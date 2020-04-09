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週五陽光露臉回暖！僅東半部、山區有雨 下週將降溫

中央氣象局預報，明天東北季風減、陽光露臉，各地天氣大多為多雲時晴，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星雨。（資料照）

中央氣象局預報，明天東北季風減、陽光露臉，各地天氣大多為多雲時晴，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星雨。（資料照）

2020-04-09 22:20:37

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報，明天（10日）陽光將露臉，各地天氣大多為多雲時晴，僅東半部地區及西半部山區有降雨機率；週六（11日）晚間至週日上午全台將有降雨機會，中北部雨勢明顯，雖週日午後天氣會逐漸穩定，但氣溫將持續下降至下週一、二（13、14日）。

中央氣象局預報，明天東北季風減、陽光露臉，各地天氣大多為多雲時晴，僅東半部地區偶有局部短暫雨，西半部山區午後有零星雨。

溫度方面，天氣穩定、氣溫回升，各地高溫約25度至28度，高屏局部地區高溫可達29度左右，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約17至21度，請留意溫度變化適時調整穿著。

天氣風險公司表示，週六下午將受新一波鋒面影響，各地雲量逐漸增加、降雨機率提高，週六晚間至週日上午全台將有降雨機會，尤其中北部地區會有較明顯雨勢，甚至會有雷雨機率。

不過，週日午後乾冷空氣移入後，天氣就會逐漸趨於穩定，但要留意氣溫將持續下降至下週一、二，北部市區將出現13至15度低溫，南部清晨低溫約在15至17度、日夜溫差大。

紫外線方面，明天除金門縣、澎湖縣、新竹縣市為「過量級」，其餘地區皆為「高量級」。

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級。

溫度方面，天氣穩定、氣溫回升，各地高溫約25度至28度，高屏局部地區高溫可達29度左右，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約17至21度，請留意溫度變化適時調整穿著。（圖擷取自中央氣象局）

溫度方面，天氣穩定、氣溫回升，各地高溫約25度至28度，高屏局部地區高溫可達29度左右，早晚天氣仍有涼意，各地低溫約17至21度，請留意溫度變化適時調整穿著。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除金門縣、澎湖縣、新竹縣市為「過量級」，其餘地區皆為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除金門縣、澎湖縣、新竹縣市為「過量級」，其餘地區皆為「高量級」。（圖擷取自中央氣象局）

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

空品方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部及竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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