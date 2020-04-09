台南下營年輕畫家陳芃宇 獲日本創畫展春季展賞

旅日的下營年輕畫家陳芃宇。（陳芃宇提供）（記者楊金城攝）

2020-04-09 20:31:05

〔記者楊金城／台南報導〕旅日9年，在日本東京多摩美術大學執教的下營年輕畫家陳芃宇，參加第46屆東京春季創畫展勇奪「春季展賞」，為台灣、台南爭光。

日本因武漢肺炎疫情嚴峻，東京春季創畫展的展覽和頒獎目前被迫延期，陳芃宇今天隔海傳回得獎喜訊，知名畫家的父親陳茂隆、地方文史工作者顏文賀等人為她高興，直呼得獎不簡單。

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日本創畫展在日本美術展中佔有重要地位，要拿獎很不容易，對外國人尤其困難，創畫展分秋季和春季展，陳芃宇旅日期間，就常與教授老師、美術前輩同場競賽，陳芃宇曾在2015、2017獲得日本畫創畫展「獎勵賞（相當第二名）」，這次在東京春季創畫展勇奪「春季展賞」（相當第一名）更讓她喜出望外。

陳芃宇以膠彩畫「無聲的拒否」獲得「春季展賞」，她將家傳的水墨技法加入膠彩創作，畫面中以3台電風扇無聲的轉動表達生活中的無奈，心不甘、情不願還是要做的心情。

陳芃宇說，參展的作品都很傑出，未料她自己會得獎，期望再接再厲，圓夢奪下日本畫創畫展的日本第一。

36歲陳芃宇來自下營藝術家庭，一家父女4人都是畫家，父親陳茂隆是知名書法、水墨畫家，長女陳藝芳、次女陳亭余、么女陳芃宇，且都是台藝大書畫系畢業，傳為地方佳話，陳茂隆和女兒、二女婿黃景煌也都曾辦過聯展。

陳芃宇9年前獲選為日本筑波大學交換生，赴日攻讀碩士、博士，才一頭栽進膠彩畫創作，離開傳統水墨畫路線，父女爭論歸爭論，陳茂隆認同女兒追求的美術創作，對她加入水墨技法，連父親看了都很驚喜，陳芃宇在筑波大學畢業展奪下全校第一名，自此展露頭角，完成博士學位後，留日執教和創作。

陳芃宇以膠彩畫「無聲的拒否」，獲得東京創畫展的「春季展賞」。（陳芃宇提供）（記者楊金城攝）

陳藝芳（左一）、陳亭余（右一）、陳芃宇（左二）三姊妹和父親陳茂隆（中）、媽媽楊秀娟（右二）合影，父女都是台藝大畢業的，可謂藝術家庭。（陳茂隆提供）（記者楊金城攝）

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