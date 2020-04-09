為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南下營年輕畫家陳芃宇 獲日本創畫展春季展賞

    旅日的下營年輕畫家陳芃宇。（陳芃宇提供）（記者楊金城攝）

    旅日的下營年輕畫家陳芃宇。（陳芃宇提供）（記者楊金城攝）

    2020-04-09 20:31:05

    〔記者楊金城／台南報導〕旅日9年，在日本東京多摩美術大學執教的下營年輕畫家陳芃宇，參加第46屆東京春季創畫展勇奪「春季展賞」，為台灣、台南爭光。

    日本因武漢肺炎疫情嚴峻，東京春季創畫展的展覽和頒獎目前被迫延期，陳芃宇今天隔海傳回得獎喜訊，知名畫家的父親陳茂隆、地方文史工作者顏文賀等人為她高興，直呼得獎不簡單。

    日本創畫展在日本美術展中佔有重要地位，要拿獎很不容易，對外國人尤其困難，創畫展分秋季和春季展，陳芃宇旅日期間，就常與教授老師、美術前輩同場競賽，陳芃宇曾在2015、2017獲得日本畫創畫展「獎勵賞（相當第二名）」，這次在東京春季創畫展勇奪「春季展賞」（相當第一名）更讓她喜出望外。

    陳芃宇以膠彩畫「無聲的拒否」獲得「春季展賞」，她將家傳的水墨技法加入膠彩創作，畫面中以3台電風扇無聲的轉動表達生活中的無奈，心不甘、情不願還是要做的心情。

    陳芃宇說，參展的作品都很傑出，未料她自己會得獎，期望再接再厲，圓夢奪下日本畫創畫展的日本第一。

    36歲陳芃宇來自下營藝術家庭，一家父女4人都是畫家，父親陳茂隆是知名書法、水墨畫家，長女陳藝芳、次女陳亭余、么女陳芃宇，且都是台藝大書畫系畢業，傳為地方佳話，陳茂隆和女兒、二女婿黃景煌也都曾辦過聯展。

    陳芃宇9年前獲選為日本筑波大學交換生，赴日攻讀碩士、博士，才一頭栽進膠彩畫創作，離開傳統水墨畫路線，父女爭論歸爭論，陳茂隆認同女兒追求的美術創作，對她加入水墨技法，連父親看了都很驚喜，陳芃宇在筑波大學畢業展奪下全校第一名，自此展露頭角，完成博士學位後，留日執教和創作。

    陳芃宇以膠彩畫「無聲的拒否」，獲得東京創畫展的「春季展賞」。（陳芃宇提供）（記者楊金城攝）

    陳芃宇以膠彩畫「無聲的拒否」，獲得東京創畫展的「春季展賞」。（陳芃宇提供）（記者楊金城攝）

    陳藝芳（左一）、陳亭余（右一）、陳芃宇（左二）三姊妹和父親陳茂隆（中）、媽媽楊秀娟（右二）合影，父女都是台藝大畢業的，可謂藝術家庭。（陳茂隆提供）（記者楊金城攝）

    陳藝芳（左一）、陳亭余（右一）、陳芃宇（左二）三姊妹和父親陳茂隆（中）、媽媽楊秀娟（右二）合影，父女都是台藝大畢業的，可謂藝術家庭。（陳茂隆提供）（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    滿滿的父愛！從零歲開始培養女兒藝術氣息 5年不間斷影像紀錄感動網友
    2020-04-01 20:30

    滿滿的父愛！從零歲開始培養女兒藝術氣息 5年不間斷影像紀錄感動網友
    這組「迷因」太療癒！動物畫上手原來這麼ㄎㄧㄤ
    2020-03-31 17:00

    這組「迷因」太療癒！動物畫上手原來這麼ㄎㄧㄤ
    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花

    島內出國正夯　三倍券暑假台東聰明花
    新銳藝術家李亦凡、簡佑任、石孟鑫 榮獲2020高雄獎
    2020-03-21 23:16

    新銳藝術家李亦凡、簡佑任、石孟鑫 榮獲2020高雄獎
    藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！
    2020-03-18 23:36

    藝術家攝影作名為「Republic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    融合當代藝術 製錶工藝富設計感
    2020-01-16 05:30

    融合當代藝術 製錶工藝富設計感
    超狂！「天價香蕉」人體Cosplay 膠帶撕下那刻GG了...
    2019-12-12 00:40

    超狂！「天價香蕉」人體Cosplay 膠帶撕下那刻GG了...
    生活今日熱門
    2020-07-15 06:43

    必看以免踩雷！三倍券今開跑 超商首波預購、郵局領取看過來

    2020-07-15 11:00

    鮮姑照夭鏡》迎接汰換黑暗期？ YouBike恐讓市民抓狂 影片

    2020-07-15 05:30

    3倍券來了 首波995萬人即領即用／全國郵局即時存量地圖今上線 避免白跑一趟

    2020-07-15 05:30

    218家電商適用三倍券 涵蓋藝文旅遊

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播