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藝術家攝影作名為「Repulic of Taiwan」 網友驚豔大呼傳神！

台灣因國名與中國相似，長期被國際誤歸為中國一省，行政院長蘇貞昌昨日答訊時表示，若真要改名應改為「Republic of Taiwan」；對此，影像藝術家張晉嘉在臉書以作品呼應正名議題。（圖為張晉嘉本人授權）

台灣因國名與中國相似，長期被國際誤歸為中國一省，行政院長蘇貞昌昨日答訊時表示，若真要改名應改為「Republic of Taiwan」；對此，影像藝術家張晉嘉在臉書以作品呼應正名議題。（圖為張晉嘉本人授權）

2020-03-18 23:36:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎近日持續延燒，台灣因國名與中國相似，長期被國際誤歸為中國一省，行政院長蘇貞昌昨（17）日答訊時表示，若真要改名應改為「Republic of Taiwan」；對此，影像藝術家張晉嘉在臉書以作品呼應正名議題，令許多網友都感到「相當傳神」。

綜合媒體報導，民進黨立委林宜瑾昨日在立院質詢建議，建議台灣的國名應改為「Republic of Chunghwa」，以示與中國區隔；蘇貞昌則笑回，「毋湯喔，台灣比較出名，如果真的要改，應改為Republic of Taiwan」，並強調「改名需要時機與全民共識」。

由於英文名稱與中國重疊，導致台灣經常被國際誤會，藝術家張晉嘉今（18）日貼出去年參加「莫斯科國際攝影比賽」（Moscow International Foto Awards，MIFA）的作品，標題名為「REPUBLIC OF TAIWAN」，圖中可見一塊形似台灣的礁岩被海水沖刷，就有如位處太平洋西陲、東北亞與東南亞交界的台灣島。

張晉嘉以英文寫道，「在享受早晨的同時，不停尋找這幅影像的主題，透過離地40公尺的高度，欣賞海浪拍打礁石，洋流潮起潮落形塑出台灣島。此景反應台灣在世界的現行狀態，就是一座被隔絕的島嶼。身為活在台灣的人民，我能感受到我愛的這個島依然堅毅不拔」。

張晉嘉「REPUBLIC OF TAIWAN」的圖像一出後，網友們紛紛留言表示，「台灣加油！」、「頑強的生命力」、「這張太神了吧！」、「意境很棒」。

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