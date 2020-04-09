武漢肺炎》滯外無法返台參加大學個申 19考生適用免面試

大學招聯會執行秘書戴念華指出，因應武漢肺炎導致學生滯留海外，今開會後，同意有19人可適用日前公布的應變方案，免筆試、面試等，直接採學測成績加書審來審核是否錄取。（大學招聯會提供）

2020-04-09 19:06:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕因武漢肺炎影響，有部分高中生今年申請大學，卻被迫滯留海外，大學招聯會今開會審議相關不可抗力因素，決定通過19人申請案，讓這些考生今年申請可免面試、筆試等，直接採學測成績與書審資料來入學。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，肺炎防疫期間，政府限制部分地區人士返台，導致有考生因故無法參加大學申請入學第2階段的甄試作業，日前已通過相關應變機制，並受理滯外考生申請，共有46件申請案，今開會審核，最後同意其中19人，符合不可抗力因素條件，適用應變方案。

請繼續往下閱讀...

戴念華說，同意的個案中，包含2月6日之前，政府宣布中國全境暫緩入境，有考生便在桃園機場被遣返，另有考生人在武漢被封，還有考生因父母重大傷病開刀需人照顧等，上述考生將採外加名額方式辦理申請入學流程。

戴念華指出，19名滯外考生的審查會依照公平一致等原則，且考量疫情特殊性，其申請將取消面試、筆試、實作等二階甄試，直接用學測成績加書審資料來審查，通過科系錄取門檻即可被分發，但提醒考生獲入學資格並非取得入境或居留資格，未來入學仍須注意疫情發展與出入境管制。

戴念華表示，另有27名考生不能適用上述應變方案，則須留意返台後要居家隔離14天，要考量各科系二階甄試的日程表，招聯會也將每日與中央流行疫情指揮中心確認相關名單，提醒各校應變。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法