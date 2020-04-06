借問「雨紛紛」何時止？ 氣象達人遙指週四後轉晴

北部、東北部天氣持續不穩，這種濕涼的天氣型態將持續到週四。（資料照）

2020-04-06 12:20:35

〔即時新聞／綜合報導〕清明4天連假北部、東北部呈現「雨紛紛」的天氣型態，不過由於鋒面持續停留在廣東福建沿海到台灣這附近，今（6日）開工日依然維持類似的狀況，將持續到週四（9日）。

氣象達人彭啟明在天氣風險公司指出，昨（5日）下半天開始，新的一波鋒面及雲雨帶開始影響台灣，鋒面持續停留在廣東福建沿海到台灣這附近，台灣附近有顯著的南北風交會，配合上陸續有些小系統接近，未來三天台灣的天氣都不穩定，各地都有短暫陣雨或雷陣雨天氣，這種天氣型態甚至可能延續到週四。

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不過彭啟明也表示，這段期間也有短暫降水空檔，例如今上午這段時間，不過雲系又要接近，午後雨勢可能又會再增大，建議外出可能還是隨身帶上雨具，彭啟明強調，這種典型春天的天氣變化節奏，超過6-12小時的時間變化就會有點多，民眾最好定期更新相關預測，掌握降雨動態。

隨著鋒面東移，週四過後台灣將開始有一個空檔，天氣可望趨於穩定，並且有機會延續到週六（12日）白天，這段時間會是這一兩週最好的天氣，各地可望回溫，週六晚起另一波鋒面接近，天氣將再度轉差，週日可能又會是各地有雨的天氣型態。

至於氣溫方面，台灣白天在這幾天回溫有限可能都只有在20度上下，中南部溫度也略低一些，越往南回溫幅度越多，高溫約24-27度，甚至台北高雄在同一時間會相差10度，若有南北交通往來的民眾要留意溫差變化，彭啟明研判，整體而言，溫度會逐步緩升，到週五會是一個較溫暖天氣，但週六晚又再降溫。

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