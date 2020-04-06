中部以北留意雨勢 天氣偏涼高溫僅23度

今日北部、東北部白天高溫不超過21度，中部及花東地區高溫約21至23度。（資料照）

2020-04-06 07:03:23

〔即時新聞／綜合報導〕今日受東北季風及華南雲雨區雙重影響，海峽上水氣移入，全台水氣偏多，中部以北及東北部地區上半天空檔較多，降雨以不定時飄雨為主，下半天起又將出現另一波雨勢，有機會出現局部大雨，其他地區雲量偏多，也可能有局部陣雨或雷雨，民眾外出活動請留意天氣變化。

今日氣溫方面，因為雲量偏多加上東北季風影響，北部、東北部白天高溫不超過21度，中部及花東地區高溫約21至23度，南部地區影響較小，但仍可能達到26度，夜晚清晨各地低溫約16至19度左右，整體偏涼。

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今日空氣品質部分，受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北有降雨情形發生，空氣品質普遍較佳，各地空氣品質多為良好至普通等級；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週二（7日）因東北季風持續影響，北部及東北部整天較涼，其他地區早晚也有涼意，降雨明顯時也較涼；華南雲雨區東移，水氣明顯偏多，中部以北及東北部地區容易有陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨。

週三、週四（8日、9日）仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部日夜溫差較大；華南東移的水氣減少，降雨主要在迎風面的北部、東半部地區及中南部山區，其他地區轉為多雲到晴。週五、週六（10日、11日）東北季風減弱，氣溫回升；水氣偏少，僅東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 18 17 ~ 23 20 ~ 25 18 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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