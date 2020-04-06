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    武漢肺炎》花蓮東大門、金三角等鬧區 1日內將完成消毒作業

    花蓮東大門夜市今早進行清潔消毒作業。（記者王峻祺攝）

    花蓮東大門夜市今早進行清潔消毒作業。（記者王峻祺攝）

    2020-04-06 11:39:06

    ［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮知名東大門夜市，被中央流行疫情指揮中心列入人潮密集觀光景點之一，今起至相關地區旅遊者，均必須自主健康管理14天，花蓮縣環保局一早偕同市公所清潔隊擴大市區防疫工作，東大門、金三角商圈及火車站等鬧區，1日內就會完成消毒作業。

    花蓮縣環保局一早偕同市公所清潔隊擴大市區防疫工作，東大門、金三角商圈及火車站等鬧區，1日內就會完成消毒作業。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣環保局一早偕同市公所清潔隊擴大市區防疫工作，東大門、金三角商圈及火車站等鬧區，1日內就會完成消毒作業。（記者王峻祺攝）

    清明連假過後首日上班，花蓮啟動環境清潔日，13鄉鎮市公部門單位同步進行消毒作業，縣政府一早由環保局進行防疫清潔，其餘地區則由各鄉鎮市公所清潔單位，針對人潮聚集區加強消毒工作。

    花蓮清潔人員針對東大門攤商等區域進行大規模消毒。（記者王峻祺攝）

    花蓮清潔人員針對東大門攤商等區域進行大規模消毒。（記者王峻祺攝）

    縣環保局副局長饒瑞玲說，針對全縣遊客人潮聚集區域，北從七星潭、東大門、火車站、鯉魚潭及南至玉里鎮，包括交通要道、公車站及各風景區景點、網路名產店等，都會進行擴大消毒工作。

    花蓮針對全縣遊客人潮聚集區域，北從七星潭、東大門、火車站、鯉魚潭及南至玉里鎮，包括交通要道、公車站及各風景區景點、網路名產店等，都會進行擴大消毒工作。 （記者王峻祺攝）

    花蓮針對全縣遊客人潮聚集區域，北從七星潭、東大門、火車站、鯉魚潭及南至玉里鎮，包括交通要道、公車站及各風景區景點、網路名產店等，都會進行擴大消毒工作。 （記者王峻祺攝）

    其中，湧入最多遊客的花蓮市鬧區。市長魏嘉賢強調，已由清潔隊規畫進行全市地毯式消毒，早上先針對東大門夜市攤商、周邊區域及遊客易接觸的欄杆、把手、廁所等處進行清潔，餐飲區的餐桌椅也都被列入重點消毒工作。

    花蓮市公所清潔隊長吳慶展說，消毒作業工程浩大，早上完成東大門的大規模防疫後，下午將針對花蓮車站前後站及客運總站進行防疫，夜間防疫也不間斷，10點半後就會執行金三角商圈的消毒，務必會在1天內完成人潮聚集區域的清潔作業。

    他指出，使用的消毒水主要為「次氯酸鈉」，也就是俗稱的漂白水，依倍數稀釋後，逐一噴灑需消毒地點，次氯酸鈉主要能針對環境進行消毒、滅菌，與殺蟲劑等化藥劑不同，待時間揮發後，對人體不會造成傷害。

    另外，花蓮縣府教育處今也透過校長布達，請各校全力防疫，進行校園消毒、落實量測體溫及手部清潔，若有疑似發燒情形就會請學生回家，並以非強制作法，鼓勵師生上課戴口罩。

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