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    搭乘公車強制戴口罩 基隆有高中生無「罩」被請下車

    基隆市今天起搭乘公車強制戴口罩，基隆市長林右昌今天到市區巡視，他還到計程車排班處詢問司機的意見。（記者俞肇福攝）

    基隆市今天起搭乘公車強制戴口罩，基隆市長林右昌今天到市區巡視，他還到計程車排班處詢問司機的意見。（記者俞肇福攝）

    2020-04-06 11:25:10

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府日前宣布，今天起「強制實施」搭市公車、客運巴士強制戴口罩，未戴口罩不得搭乘；實施首日，基隆市有一名高中生聲稱因未看新聞，不知道基隆市今天起搭公車強制戴口罩，因為無口罩無法上車，輾轉才到二信公車循環站，已經是早上9點20分，上學因此遲到。

    基隆市長林右昌今天早上9點半到二信公車循環站視察，發現絕大多數市民都有戴口罩，林右昌看到有一位等公車婦人沒戴口罩上前關切，婦人才把口罩拿出來，林右昌提醒婦人還是戴上保平安。

    林右昌表示，今天起，基隆市政府與學校教職員一律戴口罩上班，民眾進入基隆市政府洽公也要戴口罩，保護自己保護別人；因為最近境外移入案例非常多，無症狀感染者也偏多，我們要提高警覺，否則只要一鬆懈就會前功盡棄，防疫的破口就會出現。

    至於春節4天連續假期，國內11個景點人潮太多，擔心群聚感染。林右昌表示，市府不會針對員工進行旅遊史調查，但是會請各單位主管了解與注意，畢竟市府已經強制員工都要戴口罩上班，相信雙重保障能確保大家安全。

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    基隆市今天起搭乘公車強制戴口罩，圖為環保人員在公車站加強消毒。（記者俞肇福攝）

    基隆市今天起搭乘公車強制戴口罩，圖為環保人員在公車站加強消毒。（記者俞肇福攝）

    基隆市今天起搭乘公車強制戴口罩，基隆市長林右昌今天到市區巡視，圖為林右昌看到公車站候車民眾趨前關切戴口罩狀況，他特地蹲下來與小朋友閒話家常。（記者俞肇福攝）

    基隆市今天起搭乘公車強制戴口罩，基隆市長林右昌今天到市區巡視，圖為林右昌看到公車站候車民眾趨前關切戴口罩狀況，他特地蹲下來與小朋友閒話家常。（記者俞肇福攝）

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