04/06 各報重點新聞一覽

Zoom竟被踢爆資安問題，電動車大廠特斯拉（Tesla）、紐約市各級學校、美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）、英國國防部等機構已先後宣布禁用。（歐新社）

2020-04-06 06:28:32

自由時報

Zoom資安疑慮 爆加密訊​息傳輸中國

二○一九冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）全球大流行，隨著各國政府紛紛要求民眾在家隔離防疫，對於遠端會議、上課軟體的需求也大增，視訊會議平台Zoom每日上線用戶數，已從去年底的一千萬人增至兩億人。但在此同時，Zoom竟被踢爆資安問題，電動車大廠特斯拉（Tesla）、紐約市各級學校、美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）、英國國防部等機構已先後宣布禁用。

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再增8例境外 旅行團兩確診 就全團採檢

國內昨公布新增八例武漢肺炎，均為境外移入，被視為超級傳播團的奧捷團再增三例確診，均是無症狀者，另有一例美國返台者也是無症狀，直到沒出國的妻子確診後，才經採檢確診；鑑於無症狀感染者增加，中央流行疫情指揮中心昨指，未來旅行團兩人確診就全團採檢，且針對醫事、防疫車隊等高風險人員也考慮納入採檢。

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防連假人潮成防疫破口 景點夜市擬總量管制

清明連假各大景點湧現人潮，社會憂心防疫恐現破口，針對下一波五一連假，行政院長蘇貞昌昨說，未規劃要取消連假，政府希望好的防疫，讓民眾正常生活、也要讓店家能做生意；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則宣布，將對觀光景點及夜市等採取「總量管制」，包含夜市、景點實施單一出入口管制流量、停車場限制車輛數和多開闢行人徒步區等，甚至研議上下班、休假也可彈性分流，本週將公布相關指引。

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聯合報

降低疫情爆發風險 五一連假擬人潮管制

清明連假，墾丁大街、各知名夜市及旅遊景點湧現大批人潮，疫情指揮中心為此發出「細胞簡訊」，提醒民眾戴口罩、保持社交距離。擔心連假人潮可能抹滅防疫成效，指揮中心再加重防疫力道，副指揮官陳宗彥昨表示，將在五一勞動節等連假期間執行人潮總量管制，並設立單一出入口。

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68年來第4度 英女王罕見演說激勵人心

新冠肺炎來襲，英美兩國領袖兩樣情，英國女王伊麗莎白二世特別發表演說，為英國人打氣，迎接挑戰，美國總統川普則是持續警告民眾，可能會有駭人的死亡數字。他警告，美國新冠肺炎死亡案例將在未來一到兩周激增。

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中國時報

連假遊熱門景點 祭居家辦公或自主管理 動作比政院快 企業防疫超車

疫情當前，4天春假引爆國內旅遊熱，眼見五一勞動節3天連假又要來臨，醫界建議應停休，日後再補休，但行政院長蘇貞昌昨表示，目前未考慮把五一勞動節連假拆開休的規畫，相信民眾會做好自我管理。疫情指揮中心則研擬下次五一連假，夜市等景點將流量管制和單一出入口限制。

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搭車別忘新規定 坐計程車沒戴口罩 重罰1萬5

清明連假收假，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，收假後大家要提高警覺，但也不必恐慌；他同時宣布即日起不僅搭乘大眾運輸系統要戴口罩，搭計程車也必須全程戴口罩，否則司機可以拒載，若堅持不戴，最高可罰1萬5000元。

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疫情指揮中心表示，未來旅行團兩人確診就全團採檢，且針對醫事、防疫車隊等高風險人員也考慮納入採檢；圖為機場防疫車隊載送居家檢疫民眾。（資料照）

疫情指揮中心四日首度發布國家級警報，呼籲國人暫勿前往人潮擁擠景點，墾丁地區一天內瞬間淨空。（記者蔡宗憲攝）

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