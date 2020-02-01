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武漢肺炎》憂成防疫缺口 恆基「硬起來」拒借夜市遊客廁所

憂出入複雜成防疫缺口，恆基拒借週日夜市遊客廁所。（資料照）

憂出入複雜成防疫缺口，恆基拒借週日夜市遊客廁所。（資料照）

2020-02-01 21:51:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕武漢肺炎在全球越演越烈，第一線的醫療機構無不提高防疫等級，位在觀光地區的恆春基督教醫院，因地處近年熱門的恆春週日夜市旁，長期被遊客當免費公廁，疫情嚴峻之際，恆基昨天宣布禁止非醫療需求民眾進入，也希望喚起外界關注醫院被當免費公廁的荒謬情況。

恆春週日夜市是恆春鎮上每週盛事，位在恆春鎮福德路及舊糖廠用地的恆春週日夜市，雖沒有近20年興起墾丁大街夜市名氣大，但來自高屏各地美食及雜貨攤販，滿足恆春當地居民逛夜市的需求，平易近人的價位，經過網路及遊客口耳相傳，這幾年旅遊旺季的人潮一點都不輸給墾丁大街。

但緊鄰夜市的恆春基督教醫院卻長期「受害」，前幾年甚至被違法攤位堵住急診室門口，影響救護車載送病患，更遑論被當免費公廁，一個晚上至少百人借用廁所，複雜人員進出一直是醫院的大忌，面臨武漢疫情來勢洶洶，恆基為了院內患者健康，也決定板起臉孔當「壞人」。

恆基院長陳志成嚴肅表示，春節期間（1月23日至29日）超過1000人次來診，期間面臨「恆春夜市」人潮借用廁所及進入休息等，令院內醫療人員防疫壓力巨大，決定即日起「禁止非有醫療需求的民眾進入院區」，且嚴格要求進入醫院者一律要做發燒篩檢、旅遊史詢問及配戴口罩。。

院方表示，夜市人潮眾多，以往常有民眾進入醫院使用廁所，上週首次拒絕逛夜市民眾借用廁所，一度造成不能進入借廁所民眾抱怨，導致門口防疫人員為難，恆基除落實防疫堅決拒借廁所，也盼相關單位能協助規劃附近公廁或流動廁所設施，幫助醫療機構在特殊時期防疫工作及平日感染控制工作更有效率。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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憂出入複雜成防疫缺口，恆基拒借週日夜市遊客廁所。（記者蔡宗憲攝）

憂出入複雜成防疫缺口，恆基拒借週日夜市遊客廁所。（記者蔡宗憲攝）

憂出入複雜成防疫缺口，恆基拒借週日夜市遊客廁所。（記者蔡宗憲攝）

憂出入複雜成防疫缺口，恆基拒借週日夜市遊客廁所。（記者蔡宗憲攝）

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