武漢肺炎》全中教籲延後高中職下週補考 教育部：尚無必要

全中教籲延後高中職下週補考，教育部今晚回應，依指揮中心建議，尚無延後必要，但會請學校備妥耳溫槍、消毒水等防疫工具。（記者林曉雲攝）

2020-02-01 21:39:44

〔記者林曉雲／台北報導〕全國高級中等學校學生預計下週返校補考，全國高級中等學校教育產業工會今天表示，為避免校園發生聚集感染，呼籲教育部通告各高中職延後下週即將陸續辦理之各校學期補考時間。

但教育部今晚回應，寒假期間如有課業輔導及辦理學生活動之進行，相關注意事項比照中央流行疫情指揮中心函教育部「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施」之防護措施辦理，而依指揮中心建議，目前尚無延後的必要性。

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教育部表示，依指揮中心函示建議，尚無延後的必要性，但請學校預先備妥適量的耳溫或額溫槍、洗手液或肥皂及口罩以備不時之需，學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間，直到離校，而自中港澳入境的學生及教職員工，如有湖北省（含武漢）及廣東省旅遊史，需進行居家檢疫14天，不可外出上學；如無特定旅遊史的師生教職員，無相關症狀可上班上課，但外出時應佩戴口罩。

全中教表示，新型冠狀病毒肺炎疫情發展中，各國皆緊急戒備，中央政府雖已徵用口罩，但目前市面上卻仍難求，每年春節期間也是流感盛行時節，在校園人數相對密集的結構下，基層教師往往是面對流行性傳染病的第一線防疫人力。

全中教表示，下週一（2月3日）開始是各高中職進行學期補考高峰期，也是疫情爆發後，校園首度有短時間內大量學生聚集的時期，且春節期間兩岸人員往來頻繁，在尚未對學生個人旅遊史有明確掌握，安全隔離時期尚未完足以前，以及各學校防疫措施需備用的口罩數量、額溫槍及酒精噴液等物資，是否都已確認準備充足情況下，為避免創造感染機會，全中教建請教育部通告各高中職延後補考時間，待疫情穩定、或防疫口罩數量完足以後再進行。

至於部分大專校院宣布延後開學一事，教育部再度表示，因學校上課教育活動為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此學校基於研擬防疫措施考量，為能有較充分的時間準備，「讓來自疫區的學生返校後能立即進行監測管理，並降低對校園之影響，因此有延後開學之初步規劃。」不過，有關大學開學期程規劃，如為因應疫情防治特殊情形，學校有調整108學年第2學期行事曆之必要者，得於開學日前報部備查，並公告周知，預計下週一邀集大學開會研商。

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