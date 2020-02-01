一家都是冠軍！鄭兆村爺爺種出「超巨大」蘿蔔獲獎
［記者許倬勛／桃園報導］下週二就是農曆立春、也是農民節，楊梅區農會提前舉辦慶祝活動，桃園市長鄭文燦到場祝賀，表揚優良農民及農業產銷有功人員。
獲獎農民中，88歲鄭石遠以21台斤重、外型如超巨大人蔘的蘿蔔勇奪「大菜王」競賽根莖類組冠軍，值得一提的是，鄭石遠是是亞洲標槍王「黃金右臂」鄭兆村的爺爺，他愛孫從小吃他種的菜、煮的飯長大，才能長得健壯、勇奪金牌，即使貴為體壇巨星，逢年過節回新屋老家還會幫忙澆水種菜，非常孝順。
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另名「大菜王」同樣大有來頭，30.5台斤的巨無霸高麗菜讓現場觀眾為之驚艷，竟出自市議員李家興之手，他笑說，即使當上民代，仍維持少年時的務農習慣，每天清晨4點起床下田當運動，把菜種得好吃的秘訣很簡單，就是勤於整理農田、以乾淨的水質灌溉，仔細觀察農作的成長，此次參賽想不到會得獎，感謝評審的厚愛。
鄭文燦說，楊梅農會用心打拚，水稻、仙草、苦茶、茶葉、畜牧及蔬菜等都是「一級棒」，去年8月與宜蘭大學化學材料系合作，開發「仙草面膜」、「精華液」等保養品，讓婆婆媽媽愛不釋手，今年春節前推出「仙草雙寶」仙草雞湯、仙草排骨湯等伴手禮，也大受民眾好評。