為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

一家都是冠軍！鄭兆村爺爺種出「超巨大」蘿蔔獲獎

鄭文燦與大菜王得主、鄭兆村爺爺鄭石遠合影留念。（記者許倬勛攝）

鄭文燦與大菜王得主、鄭兆村爺爺鄭石遠合影留念。（記者許倬勛攝）

2020-02-01 20:09:13

［記者許倬勛／桃園報導］下週二就是農曆立春、也是農民節，楊梅區農會提前舉辦慶祝活動，桃園市長鄭文燦到場祝賀，表揚優良農民及農業產銷有功人員。

獲獎農民中，88歲鄭石遠以21台斤重、外型如超巨大人蔘的蘿蔔勇奪「大菜王」競賽根莖類組冠軍，值得一提的是，鄭石遠是是亞洲標槍王「黃金右臂」鄭兆村的爺爺，他愛孫從小吃他種的菜、煮的飯長大，才能長得健壯、勇奪金牌，即使貴為體壇巨星，逢年過節回新屋老家還會幫忙澆水種菜，非常孝順。

另名「大菜王」同樣大有來頭，30.5台斤的巨無霸高麗菜讓現場觀眾為之驚艷，竟出自市議員李家興之手，他笑說，即使當上民代，仍維持少年時的務農習慣，每天清晨4點起床下田當運動，把菜種得好吃的秘訣很簡單，就是勤於整理農田、以乾淨的水質灌溉，仔細觀察農作的成長，此次參賽想不到會得獎，感謝評審的厚愛。

鄭文燦說，楊梅農會用心打拚，水稻、仙草、苦茶、茶葉、畜牧及蔬菜等都是「一級棒」，去年8月與宜蘭大學化學材料系合作，開發「仙草面膜」、「精華液」等保養品，讓婆婆媽媽愛不釋手，今年春節前推出「仙草雙寶」仙草雞湯、仙草排骨湯等伴手禮，也大受民眾好評。

桃園市議員李家興種出巨無霸高麗菜，奪下大菜王冠軍。（李家興提供）

桃園市議員李家興種出巨無霸高麗菜，奪下大菜王冠軍。（李家興提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
奶奶過世後擲破亞洲 鄭兆村「畫」遺憾為動力
2019-10-29 05:30

奶奶過世後擲破亞洲 鄭兆村「畫」遺憾為動力
全運會》「標」破大會紀錄 鄭兆村3連霸
2019-10-21 05:30

全運會》「標」破大會紀錄 鄭兆村3連霸
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
生活今日熱門
2020-02-01 10:26

武漢肺炎兩百餘死》傳染途徑、預防措施看這裡

2020-01-31 22:59

武漢肺炎》台灣成功分離病毒株 有望加速藥物、疫苗研發

2020-02-01 16:21

武漢肺炎》武漢為何大封城？ 最新中國報告揭真相

2020-02-01 13:30

武漢肺炎》別再寄口罩出國！海關2天沒入近9萬片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播