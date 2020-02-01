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武漢肺炎》高雄富邦馬拉松停辦 報名費全額退費

2020高雄富邦馬拉松停辦，全額退費，圖為去年（左起）高雄市運動發展局局長程紹同、富邦人壽資深副總周志君簽署合作備忘錄。（翻攝資料照）

2020高雄富邦馬拉松停辦，全額退費，圖為去年（左起）高雄市運動發展局局長程紹同、富邦人壽資深副總周志君簽署合作備忘錄。（翻攝資料照）

2020-02-01 18:43:11

〔記者黃旭磊／高雄報導〕2020高雄富邦馬拉松停辦，跑者報名費無條件全額退費。

受嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情影響，高雄富邦馬拉松於大年初五宣布停辦，高雄市長韓國瑜公告將無條件全額退費，而由於參賽物資在農曆年前寄出，籌備工作完成超過9成，包括1萬5000多名國內外跑者、1500名志工、6000名義交警察、230名裁判及190名工作人員行程受影響，韓國瑜向所有人員致歉。

多數跑者詢問退費金融機構及帳戶，也有國外跑者詢問背心、毛巾等物資能否寄到台北市，對此，主辦單位均在2020高雄富邦馬拉松官網回覆，也對於無法販售紀念外套致歉。

高雄市運動發展局說，在「健康無價，防疫第一」前提下沉重宣布停辦，而今年為富邦人壽首次冠名贊助支持，明年仍將竭盡所能規劃圓滿賽事，歡迎跑者再次支持並挑戰高富馬。

運發局將退費補償機制，公告於「高雄富邦馬拉松粉絲專頁」、「KSD好運發粉絲專頁」、「高雄市政府運動發展局官網」，民眾也可洽詢展通虹公司電話:02-29499257（服務時間為09:30-18:30，中午12:00-13:30休息，例假日休息）或運動發展局07-7229449分機301或307 ，也可以在高富馬臉書粉絲專頁留言，由專人回覆。

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