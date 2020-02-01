武漢肺炎》聽說今沒進口罩就知慘了 店員嘆：別再罵我們了！

武漢肺炎病情蔓延，政府透過四大超商販售口罩。不過今天卻有不少民眾抱怨買不到口罩，經濟部解釋是因物流配送時間差導致。（擷取自爆料公社二社）

2020-02-01 17:39:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎病情蔓延，政府透過四大超商販售口罩。不過今天卻有不少民眾抱怨買不到口罩，經濟部解釋是因物流配送時間差導致。對此，有不少民眾責罵、騷擾超商店員，不少超商店員紛紛在社群媒體抱怨，哀嘆「別再罵我們員工了！」PO文一出，網友也紛紛打氣安慰：「辛苦了」。

政府透過四大超商販售口罩，並宣布從今日起每片從8元調降成6元，不過卻有不少民眾今天到超商購買口罩時發現沒有進貨。對此，經濟部緊急解釋，物流配送時間差導致民眾買不到口罩，下一批口罩會在傍晚後陸續送達全國各超商。

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不少超商店員今日在「靠北7-11」等臉書社群網站抱怨，指出工作時遭到買不到口罩的焦急民眾大罵、騷擾。一名員工就在「爆料公社二社」粉絲團PO文表示，聽到大夜司機說今天沒口罩就知道慘了、要被罵翻了，「果然每個早起來買口罩的買不到的，怒氣發洩在我們可憐員工身上」。

「大家息怒啊」原PO表示，當時他也不知道口罩為什麼沒來，才一個多小時就被20幾個客人唸，「還有阿姨求我賣他，啊就真的沒有啊，真的是......」原PO也感嘆，「大家別再罵我們員工了」。

對此，網友紛紛留言表示「辛苦了」、「請體諒店員！口罩又不是他們做的，罵也沒有用......不要把氣出在店員身上！」、「辛苦了可憐的超商員工」、「昨天我也被罵」、「還有請大家不要囤貨啊」、「員工真的很辛苦，將心比心吧」。

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