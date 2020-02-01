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武漢肺炎》30副N95口罩賣9千元！ 不肖商人被轟爆

N95口罩（左上）、醫用口罩（左下）甚至PM2.5防霾口罩（右上）等，都全面趕工生產。（記者陳冠備攝）

N95口罩（左上）、醫用口罩（左下）甚至PM2.5防霾口罩（右上）等，都全面趕工生產。（記者陳冠備攝）

2020-02-01 00:44:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肺炎感染人數不斷攀升，台灣政府進行口罩出口管制，今（1）日起每個口罩售價6元，卻還是有不肖人士透過網路兜售口罩，30副竟要價9000元，賣家販售地點標苗栗造橋，個人資料卻是居住在台北，疑為躲避查緝自稱是「香港人」。

經濟部、衛福部近日透過超商釋出戰備口罩，2月1日起將降為每副6元、3副18元。而徵用口罩將先分配醫療、公務使用、每日140萬副，接著向超商或醫療院所附近藥局、藥妝釋出260萬片，每人仍限購3片、實施到2月15日；出口管制措施則至2月23日止。

有民眾在臉書社團「爆料公社」指出，有不肖人士透過臉書商家功能兜售「台灣N95口罩」，還備註「現貨16盒，年後可寄，運費自付」，賣家地點標註在苗栗縣造橋鄉，個人資料顯示居住地為台北市，民眾詢問能否便宜一點，不料賣家表明，「現在價錢一天一漲」，也疑似為躲避查緝，特別自稱是「香港人」，還提及「不知道台灣人買不起」。

網友們認為賣家相當「惡質」，相繼留言砲轟，「不要讓那些賺災難財的人食髓知味，留給他自己慢慢戴吧！」、「又一個發災難財」、「真的買不起，因為還有很多便宜的」、「造橋鄉的香港人？」、「罰起來」、「這個真的要大力重罰才會知道怕」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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民眾發現臉書有商家兜售N95口罩，1盒30副要價9000元。（圖取自爆料公社）

民眾發現臉書有商家兜售N95口罩，1盒30副要價9000元。（圖取自爆料公社）

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